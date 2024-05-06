طرح موقف سيارة في أمستردام للبيع بنصف مليون يورو

المصدر: لاهاي - أ ف ب

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تُعرض مساحة لوقوف السيارات متاخمة لحديقة فوندل بارك، أكبر مساحة خضراء في أمستردام، للبيع بمبلغ يقرب من نصف مليون يورو، وهو سعر أثار صدمة في هولندا، حيث أدت أزمة إسكان حادة إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وذكرت هيئة «آر تي إل» الإعلامية الهولندية، أن هذه المساحة لركن السيارة، المعروضة مقابل 495 ألف يورو على موقع «فوندا» العقاري، هي أغلى مكان لوقوف السيارات في البلاد. وتبلغ مساحة موقف السيارات 18 متراً مربعاً بحسب الإعلان الذي نشرته الوكالة العقارية «ي. هويله»، وتقع في مجمع مسوّر و«في شارع التسوق الأكثر شهرةً وتميّزاً في هولندا». ويمكن أيضاً استئجار الموقف الواقع بشارع بي. سي. هوفسترات، على مقربة من متحفي رايكميوزيم وفان غوخ، مقابل 750 يورو شهرياً.

وأثار هذا الإعلان صدمة في البلاد التي تعاني بشدة من أزمة إسكان، إذ إن السعر المطلوب لموقف السيارات هذا يتخطى معدل سعر السكن في هولندا والبالغ 430 ألف يورو . وأشارت دراسة إلى وجود نقص بنحو 390 ألف وحدة سكنية بهولندا التي تسجل أحد أعلى معدلات الكثافة السكانية بأوروبا.

كما لم تضمّ أمستردام أي مسكن متاح للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم من ذوي الدخل المتوسط في عام 2023، بحسب موقع «هيبوثيكر». وأشارت «أر تي إل» إلى أن الكثير من أماكن وقوف السيارات في مراكز المدن في هولندا قد أُغلقت لجعل هذه المناطق أقل جاذبية للسيارات.

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