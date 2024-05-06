«رواد» تحتفي بتخرج 12 موظفاً حكومياً بالنسخة الثانية من «سفراء الريادة»

المصدر: الشارقة - وام

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نظمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حفل تكريم الدفعة الثانية من خريجي برنامج الإرشاد الريادي لموظفي حكومة الشارقة (سفراء الريادة).

شارك في البرنامج، الذي تنظمه المؤسسة للسنة الثانية على التوالي، 12 موظفاً وموظفة، يمثلون 6 جهات حكومية، هي دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد».

وقال حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن مؤسسة «روّاد» تحرص، ضمن سعيها لتحريك بيئة ريادة الأعمال في الإمارة، على توفير برامج تدريبية نوعية ومتخصصة في هذا المجال، ويندرج برنامج سفراء الريادة، ضمن هذه الخطة الطموحة باعتباره البرنامج الأول من نوعه بالمنطقة لإعداد الكفاءات الحكومية المتخصصة في الإرشاد الريادي وصولاً إلى صناعة جيل من الشباب المؤهلين القادرين على تقديم الإرشاد الريادي المتكامل لكل من يرغب في خوض غمار ريادة الأعمال، وكذلك رواد ورائدات الأعمال أصحاب المشروعات القائمة وبما يسهم في مواصلة نجاح وتطوير هذه المشروعات.

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