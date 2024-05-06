20.4 مليار درهم أرباح 15 بنكاً وطنياً خلال الربع الأول بنمو 15.6 %

المصدر: دبي- محمد عباس

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ارتفع صافي أرباح 15 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية، إلى 20.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلاً زيادة نسبتها 15.6%، ما يعكس قوة الملاءة المالية لهذه البنوك وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة مستفيدة من ازدهار الاقتصاد الوطني.

وأظهر رصد «البيان»، استناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024 زادت بنحو 2.75 مليار درهم إلى 20.4 ملياراً مقابل أرباح صافية بلغت 17.65 مليار درهم خلال الربع الأول من 2023.

وبحسب الرصد، وصلت أرباح 10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من 2024 إلى 9.3 مليارات درهم بزيادة قدرها 17.7% مقارنة بأرباح بقيمة 7.9 مليارات درهم في الربع الأول من 2023، بينما بلغت أرباح 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي 11.1 مليار درهم في الربع الأول 2024، بزيادة 14.4% مقابل 9.7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023.

الإمارات دبي الوطني يتصدر

واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني، على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعدما حقق 6.7 مليارات درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي) في الربع الأول من عام 2024، بارتفاع بنسبة 67%، مقارنة بالربع السابق، وبزيادة قوية بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدفوعة بالنمو الإقليمي وزيادة حجم المعاملات وقاعدة التمويل منخفضة التكلفة وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.

وبلغ صافي أرباح بنك أبوظبي الأول 4.2 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع بنسبة 6% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. ونما صافي أرباح مصرف «أبوظبي التجاري» بنسبة 13.8% إلى 2.13 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ1.87 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2023، وهو ما انعكس على تحقيق عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.1%. وحقق بنك «المشرق»، نمواً في صافي الأرباح (بعد الضريبة) خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 25% إلى 2.04 مليار درهم، مقارنة مع 1.63 مليار درهم في الربع الأول من 2023.

دبي الإسلامي

وسجل بنك «دبي الإسلامي»، نمواً في صافي الأرباح بنسبة 11% خلال الربع الأول من 2024 بقيمة 1.66 مليار درهم، مقارنة مع صافي ربح بلغ 1.5 مليار درهم في الربع الأول من 2023. وارتفع صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 32% بعد الضريبة في الربع الأول من عام 2024، لتبلغ قيمته 1.45 مليار درهم، مقارنة مع 1.1 مليار درهم خلال الربع الأول لعام 2023.

وحقق مصرف الإمارات الإسلامي صافي أرباح قياسياً بلغ 811 مليون درهم في الربع الأول من 2024 بزيادة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وبلغ صافي أرباح بنك دبي التجاري بعد الضريبة نحو 701 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 21.9% (مرتفعة بنسبة 33.9% على أساس ما قبل الضريبة) مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023.

وسجل بنك رأس الخيمة الوطني صافي أرباح ربع سنوية قياسية بعد الضريبة بقيمة 574.2 مليون درهم، بنمو قدره 27.5% (بزيادة 39.7% على أساس ما قبل الضريبة) مدفوعاً بالزخم المستمر على جانبي الميزانية العمومية في الربع الأول من عام 2024.

وزادت أرباح «مصرف الشارقة الإسلامي» الصافية بنسبة 22.5%، حيث بلغت 285.4 مليون درهم عن الثلاثة أشهر الأولى من 2024 مقابل 233.1 مليون درهم عن نفس الفترة من 2023، قبل احتساب الضرائب. ووصلت إلى 259.7 مليون درهم بعد خصم الضرائب بنهاية الربع الأول من عام 2024 بارتفاع 11.4%.

وارتفع صافي ربح بنك الفجيرة الوطني 65.2% في الربع الأول (بعد الضريبة)، إلى 251.1 مليون درهم مع رسوم ضريبة الشركات بمبلغ 23.7 مليون درهم، مقارنة مع 152 مليون درهم، في الفترة المقابلة من 2023.

وزاد صافي أرباح بنك أم القيوين الوطني، بنسبة 26% ليصل إلى 175.7 مليون درهم بنهاية الربع الأول من 2024، مقارنة بأرباح قدرها 139.2 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من 2023.

وحقق بنك الشارقة بداية قوية لعام 2024، حيث كشفت نتائج الربع الأول زيادة كبيرة في صافي أرباح الفترة ليصل إلى 80 مليون درهم، وتظهر نتائج الربع الأول تحسناً ملحوظاً نتيجة الزيادة في صافي إيرادات الفوائد، والإيرادات التشغيلية، وانخفاض تكاليف التشغيل.

وسجل البنك العربي المتحد ربحاً صافياً بقيمة 68 مليون درهم في الربع الأول مقارنة بصافي أرباح 55 مليوناً خلال الفترة المقابلة من عام 2023، وبلغ صافي أرباح البنك التجاري الدولي 40.4 مليون درهم في الربع الأول من 2024، مقارنة بـ34 مليون درهم في الربع الأول من 2023.

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