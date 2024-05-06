«الأشرم للمقاولات» تفوز بعقد تنفيذ «لوتشه»

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «الأشرم للمقاولات» حصولها على عقد تنفيذ أعمال المقاولات في مشروع «لوتشه» السكني الذي تقوم بتطويره شركة «ترف للتطوير والاستثمار العقاري»، في نخلة جميرا في دبي.

وتم وضع حجر الأساس لمشروع «لوتشه» في سبتمبر 2023، ويتوقع أن يتم الانتهاء منه بحلول الربع الأول من عام 2026. وتعاونت «شركة ترف للتطوير والاستثمار العقاري» بالتعاون مع شركة الهندسة المعمارية «إم زد أركيتكتس MZ Architects» لوضع تصاميم المشروع، وشركة «الأشرم للمقاولات» لتنفيذ أعمال المقاولات الرئيسية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز