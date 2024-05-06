غرفة الشارقة تختتم مشاركة متميزة للمصممات الإماراتيات في معرض الحرف اليدوية بفلورنسا

المصدر: الشارقة - البيان

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شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة في منصة صاغة الإماراتيين، في المعرض التجاري الدولي للحرف اليدوية، الذي عقد في المعارض بمدينة فلورنسا الإيطالية، في الفترة من 24 أبريل وحتى 2 مايو الجاري، وضمن جهودها لدعم مشروعات الشباب وتوفير فرص للعاملين في قطاع الذهب والمجوهرات لعرض منتجاتهم والوصول بها إلى أهم الأسواق العالمية المتخصصة .

وضم وفد الغرفة عدداً من المصممات الإماراتيات اللواتي استعرضن أحدث مجموعاتهن المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية التي قوبلت باستحسان الجمهور والخبراء والمهتمين، وأبرزت المستوى المتميز الذي وصلت إليه صناعة تصميم المجوهرات في الإمارات.

وعلى هامش المعرض التقت منى سلطان السويدي مديرة المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، مسؤولة منصة صاغة الإماراتيين، المسؤولين بالمعرض وعدداً من المختصين بالصياغة وفنونها.

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