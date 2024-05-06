متحدثون من 35 دولة بقمة متداولي الفوركس دبي 2024

المصدر: دبي ـ البيان

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تعود قمة متداولي الفوركس إلى دبي في نسختها الرابعة، بقوة مرة أخرى. حيث من المقرر إقامة الحدث البارز، المعروف بتركيزه على مجالات الاستثمار وأسواق المال العالمية والتداول والفوركس، في دبي فستيفال أرينا خلال الفترة من 19 إلى 20 مايو 2024.

ومن المقرر أن تشهد القمة حضور نخبة من 85 متحدثاً من 35 دولة، وبمشاركة ودعم نحو 60 شركة مالية رائدة عالمياً، مما يجعلها فرصة مميزة. كما يتضمن برنامج مجموعة مُتكاملة من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك محاضرات يلقيها 85 خبيراً عالمياً، وخدمات النقل المجاني للحضور.

وحققت قمة العام الماضي نجاحاً كبيراً، بحضور أكثر من 5000 مشارك من 46 دولة. كما شهدت أيضاً حضوراً استثنائياً ضم أكثر من 70 متحدثاً 50 شركة عالمية راعية، مما أسهم في تسهيل تبادل المعرفة وتوسيع فرص الأعمال. وخلال الحدث، تم توقيع العديد من عقود الوكالات وفتح حسابات تداول جديدة.

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