«ترايتون ليكويد» تحصل على موافقة لتقديم خدمات بسوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة «ترايتون ليكويد»، الاستثمارية حصولها على الموافقة المبدئية لتقديم خدمات مالية في سوق أبوظبي العالمي. وستوفر الشركة منصة مصممة حسب الطلب للمستثمرين في الشرق الأوسط في مجال تكنولوجيا «البلوك تشين» والعملات المشفرة.

ووفقاً لتقارير Chainalysis لعام 2023، فقد سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قيمة ضخمة تبلغ 389.8 مليار دولار في العملات المشفرة على السلسلة بين يوليو 2022 ويونيو 2023، مما يمثل ما يقرب 7.2% من حجم المعاملات العالمية. كما تواصل دولة الإمارات القيادة كواحدة من أعلى معدلات اعتماد التكنولوجيا الرقمية والمشفرة على الصعيد العالمي، مما يجعلها وجهة متوقعة ومناسبة لعمليات شركة «ترايتون».

ومع بروز الإمارات كمركز عالميًا لابتكار الأصول الرقمية ومع زيادة الطلب على الرموز أو «التوكنز»، تستهدف «ترايتون ليكويد» توفير إمكانية الاستثمار ب سوق السيولة للرموز والأصول الرقمية. وقال كريس كيشيان، مؤسس ورئيس قسم الاستثمار في «ترايتون ليكويد»: تعد الإمارات مركزاً عالمياً للأصول الرقمية وسوق ونظام التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات أكثر تطوراً من أي وقت مضى.

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