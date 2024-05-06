مسؤولون كبار ووزراء ومحافظو بنوك و12 ألف مشارك في قمة AIM للاستثمار غداً

المصدر: أبوظبي – وام

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تنطلق غداً في أبوظبي فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة AIM للاستثمار 2024 وتستمر حتى 9 مايو الجاري بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين عالميين، لاستكشاف مسارات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري عالمياً.

ويشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة وأندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، ومعالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وحشد كبير من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء المنظمات الدولية ورؤساء الشركات العالمية ورجال الأعمال والمستثمرين والخبراء، فعاليات قمة AIM للاستثمار التي تمتد على مدار 3 أيام، تحت شعار «التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالمياً».

ويشارك في قمة AIM للاستثمار أكثر من 150 وزيراً، وعمدة مدينة، ومحافظ بنك ومصرف مركزي، و900 متحدث، و11 من أسواق المال العالمية، و50 شركة يونيكورن، و300 عارض، وما يزيد على 12 ألف مشارك من 175 دولة حول العالم، في 27 حدثاً مشتركاً يتم تنظيمها بالتعاون مع أكثر من 330 شريكاً محلياً، وإقليمياً، ودولياً.

وتبحث قمة AIM للاستثمار 2024 في دورتها الجديدة ستة محاور رئيسة من خلال تنظيم ما يزيد على 450 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية، لمناقشة أبرز التحديات والتحولات التي تواجه المشهد الاستثماري العالمي، والتأكيد على أهمية التعاون وتوحيد الجهود العالمية للخروج بحلول مبتكرة لمواجهة التحديات والمتغيرات الحالية والمستقبلية، وصولاً إلى اقتصاد عالمي مزدهر ومستدام.

وستعقد، خلال القمة، 7 اجتماعات وزارية رفيعة المستوى منها «الاجتماع التنسيقي لوكالات تشجيع الاستثمار لدول مجموعة العشرين WAIPA G20 IPAs». ويعد هذا الاجتماع بمثابة منصة مهمة لوكالات تشجيع الاستثمار، لدول مجموعة العشرين لمواءمة استراتيجياتها وتشكيل أجندة تعاونية ومؤثرة لترويج الاستثمار العالمي.

27 حدثاً جانبياً

وتشهد فعاليات القمة تنظيم 27 حدثاً جانبياً بالتعاون مع عدد من الهيئات والمنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة السياحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، والأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا وجامعة الدول العربية وWeGO وD8 وWAIPA وغيرها.

مكاتب عائلية

ويجمع منتدى المكاتب العائلية مجموعة متنوعة من الخبراء لاستكشاف «الاستثمار المؤثر وتخصيص الأصول العالمية للمكاتب العائلية»، مع التركيز على الكشف عن وجهات نظر واستراتيجيات ثاقبة في مجال التمويل مع مراعاة التأثير المجتمعي.

ويستعرض المنتدى تجارب من الإمارات والسعودية وأستراليا وهونج كونج وسنغافورة، بدءاً من التعامل مع تقلبات السوق وحتى استغلال الفرص الناشئة في التمويل المستدام، وتحقيق التوازن بين العائدات المالية والنتائج المجتمعية الإيجابية.

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