«أبوظبي الإسلامي» يحصد جائزة يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة

المصدر: أبوظبي- البيان

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حصد «مصرف أبوظبي الإسلامي»، جائزة أفضل مصرف في دولة الإمارات للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، التي تمنحها جوائز يوروموني العالمية للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2024.

وتعد جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة، من أبرز الجوائز العالمية في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات العالمية، وتسلّط الجائزة الضوء على المؤسسات المصرفية والمالية التي تبدي التزامًا استثنائيًا بتلبية الاحتياجات المتطورة لمتعامليها.

وتعكس هذه الجائزة تميز مصرف أبوظبي الإسلامي وقدرته على الابتكار في قطاع الخدمات المالية، كما تؤكد على مكانته في مجال تقديم حلول مالية مخصصة وخدمات شخصية لمتعامليه المميزين.

وقال الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد: هذه الجائزة المرموقة من يوروموني، تؤكد التزامنا الثابت بتقديم قيمة وخدمات متميزة لمتعاملينا الأفراد من قطاع الخدمات المصرفية الخاصة ويعد هذا التكريم بمثابة شهادة على الجهود الجماعية والتفاني والروح الابتكارية المتأصلة في فريق مصرف أبوظبي الإسلامي، كما تأتي هذه الجائزة لتؤكد على التزامنا الراسخ بدعم أعلى معايير النزاهة والشفافية والممارسات التي تركز على المتعاملين على مستوى جميع عملياتنا.

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