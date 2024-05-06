منتجعات دوسِت تستعرض وجهاتها الجديدة

المصدر: دبي - البيان

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تعرض فنادق ومنتجعات دوسِت؛ الذراع الفندقية لشركة دوسِت إنترناشيونال التايلاندية، خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2024، مجموعة من الوجهات الجديدة، إلى جانب مبادرتها المبتكرة للاستدامة، واستعدادها لإعادة افتتاح فندق دوسِت تاني بانكوك في سبتمبر، فضلاً عن افتتاح أول فندق لها في المملكة العربية السعودية- دوسِت برينسيس المجمعة، الرياض.

وسيقدم فريق المديرين التنفيذيين في شركة دوسِت، بقيادة جيلز كريتالاز، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة دوسِت إنترناشيونال، نظرة شاملة عن المحفظة العالمية لفنادق ومنتجعات دوسِت، ويبين حرصها على منح ضيوفها من حول العالم، خدمات مستوحاة من ثقافة تايلاند، من خلال الإرث الذي بدأته المؤسِسة ثانبوينغ تشانوت بياوي قبل 75 عاماً عندما قامت بافتتاح أول فندق لها في بانكوك والذي يستمر في تحديد تجربة دوسِت اليوم.

وقال جيلز كريتالاز، المدير التنفيذي للعمليات في شركة دوسِت إنترناشيونال: «في فنادق ومنتجعات دوسِت نحن ملتزمون بتقديم تجارب استثنائية مع تعزيز التأثير الإيجابي على العالم من حولنا». وتابع: «من خلال عروضنا المبتكرة، والتفاني الذي لا يتزعزع من أجل الاستدامة، والالتزام بالضيافة الكريمة المستوحاة من تايلاند، نهدف إلى إعادة تعريف السفر للضيوف المميزين على مستوى العالم. نحن متحمسون لمشاركة رؤيتنا مع الجميع في سوق السفر العربي 2024، ونتطلع إلى الترحيب بالزوار في منصتنا».

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