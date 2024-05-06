14 مؤسسة ضمن منصة منظمة السياحة الوطنية اليابانية في المعرض

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك منظمة السياحة الوطنية اليابانية في معرض سوق السفر العربي 2024، وذلك للتواصل مع المتخصصين في الصناعة وإظهار اليابان كوجهة سياحية رائدة، وزاد عدد العارضين المشاركين في منصة منظمة السياحة الوطنية اليابانية في سوق السفر العربي التي تحمل اسم زوروا اليابان Visit Japan، من 9 مؤسسات في عام 2023 إلى 14 مؤسسة هذا العام، ما يؤكد أن هذه المشاركة تظهر الاهتمام المتزايد والتعاون بين أصحاب المصلحة في قطاع السياحة الياباني ونظرائهم في الشرق الأوسط.

ومع انتقال العالم من معرض «إكسبو دبي 2020» إلى معرض «إكسبو أوساكا، كانساي 2025» تحرص منظمة السياحة الوطنية اليابانية على اغتنام الفرصة لتسليط الضوء على التراث الثقافي الفريد لليابان والمناظر الطبيعية الخلابة والتجارب المتنوعة في سوق الشرق الأوسط والتركيز على تعزيز العلاقات القوية بين اليابان ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من الإقبال والطلب المستمر على السفر الدولي من المنطقة إلى اليابان.

حيث زاد الاهتمام بالوجهة من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ففي عام 2023 ارتفع عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين زاروا اليابان إلى 33.212 زائراً بزيادة ملحوظة قدرها 401.3% مقارنة بأرقام عام 2022.

وقال دايسوكي كوباياشي المدير التنفيذي لمنظمة السياحة الوطنية اليابانية، مكتب دبي:«نحن متحمسون للمشاركة في سوق السفر العربي 2024 حيث سنتيح الفرصة أمام مواطني مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط -الباحثين عن تجارب فاخرة- للتعرف عن قرب على التراث الثقافي الغني لليابان والعروض السياحية النابضة بالحياة. إننا نلاحظ اهتماماً متزايداً بالوجهة سنوياً ونرى إمكانات هائلة متاحة لتعزيز التعاون والنمو في قطاع السياحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز