165 دولة تشارك اليوم في الدورة 31 لسوق السفر العربي

المصدر: دبي – البيان

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تنطلق، اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، النسخة الحادية والثلاثون من معرض سوق السفر العربي المتوقع أن تستقطب أكثر من 41 ألف زائر، ومشاركة 2300 عارض من 165 دولة. ويركز المعرض هذا العام على موضوع «تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال»، مع تسليط الضوء على الدور الحاسم للشركات الناشئة ورواد الأعمال في تشكيل مستقبل القطاع.

ويقدم برنامج المؤتمر الذي يستمر لأربعة أيام أكثر من 50 جلسة إعلامية لأكثر من 200 متحدث بارز سيخاطبون الحضور عبر المسرح العالمي والمسرح المستقبلي الجديد للمعرض، حيث سيلقي عصام عبد الرحيم كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، الكلمة الترحيبية على المسرح العالمي: بوابة إلى الرؤى العالمية، والتي تحدد أهداف وخطط دبي السياحية للسنوات المقبلة. وفي وقت لاحق من اليوم، سيعتلي الوزراء من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها منصة النقاش لمناقشة الاستراتيجيات الرئيسية لدعم وتطوير السياحة في المنطقة خلال المناقشة الوزارية: تبسيط السياحة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

ويستضيف معرض سوق السفر العربي أيضاً قمة رؤى السوق على المسرح العالمي في يوم الافتتاح، لاستكشاف إمكانات الصين والهند وأمريكا اللاتينية مع ظهورها كلاعبين رئيسيين في السياحة العالمية. وتضم لجنة القمة كلاً من: بسمة الميمان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط في الأمم المتحدة للسياحة؛ وغاي هاتشينسون، رئيس هيلتون في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ جوليا سيمبسون، الرئيس التنفيذي ورئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة؛ وجان جيريت كويتشلينج، شريك رولاند بيرجر.

8 خدمات لشرطة دبي

وتشارك القيادة العامة بشرطة دبي بـ 8 خدمات في معرض سوق السفر العربي 2024، الذي ينطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، في إطار الترويج لخدماتها المختصة بجمهور السياح والزوار لإمارة دبي.

وأكد العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة في شرطة دبي، أن شرطة دبي تحرص على المشاركة السنوية في معرض سوق السفر العربي، أحد أكبر المعارض السياحية في العالم، الذي يضم نخبة من الشركات والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة، لتكون فرصة سانحة لشرطة دبي لاستعراض خدماتها بين السياح والزوار، بما يعزز تجربة وصولهم بسهولة لخدمات شرطة دبي، والمساهمة في إثراء تجربتهم السياحية دون معوقات.

وقال العميد خلفان الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، إن المنصة تقدم 8 خدمات ترتبط بالقطاع السياحي، وتتمثل في خدمة الشرطة السياحية، وخدمة أبحر بأمان، ومتحف شرطة دبي الافتراضي، وخدمات مركز بطاقة إسعاد، وألعاب إلكترونية، واستعراض دورية كلاسيكية، ومدفع رمضان، وتدشين خدمات جديدة خلال المعرض، إلى جانب التوعية بخدمة المفقودات والمعثورات، وخدمات مركز الشرطة الذكي «SPS»، عبر ورش توعية تقام في منصة شرطة دبي طيلة أيام المعرض باللغتين العربية والإنجليزية. وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي، تسخر جهودها لضمان التطوير المستمر لمنظومة العمل الأمني عبر الخدمات التي تقدمها لجمهور المتعاملين بمختلف فئاتهم.

مستقبل قطاع الضيافة

وسيتم إطلاق مسرح المستقبل رسمياً اليوم مع تسليط الضوء على الاتجاهات التي تشكل مستقبل قطاع الضيافة في الشرق الأوسط، بقيادة كبار الممثلين من فنادق ومنتجعات آي إتش جي، وماريوت إنترناشونال، وفنادق ومنتجعات فور سيزونز، وبانيان تري دبي، وماستركارد وسيلكهاوس.

ومن بين الجلسات الأخرى التي ستعقد غداً على مسرح المستقبل «العصر الجديد لسياحة الجزر»، الذي يستكشف كيف توفر الجزر في الشرق الأوسط فرصاً جديدة للسياحة، وجلسة بعنوان: الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على مستقبل السفر.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط إن نسخة هذا العام من المعرض هي الأكبر في تاريخ الحدث بعد النجاح غير المسبوق الذي حققته نسختنا الثلاثين في عام 2023 حيث زادت مشاركة العارضين بنسبة 26% هذا العام.

وتم تحقيق النمو في جميع قطاعات المعرض، بما في ذلك الارتفاعات الإقليمية السنوية في الشرق الأوسط (28%)، وآسيا (34%)، وأوروبا (34%)، وأفريقيا (26%). بالإضافة إلى ذلك، ستعرض أكثر من 100 شركة بارزة في مجال تكنولوجيا السفر أحدث ابتكاراتها أمام جمهور عالمي في حدث هذا العام، حيث أصبحت منطقة تكنولوجيا السفر أكبر بنسبة 58% هذا العام، مما يشير إلى زيادة غير مسبوقة في الاهتمام من قبل الشركات التي ترغب في عرض أحدث التطورات التكنولوجية.

يواصل معرض سوق السفر العربي التزامه بالاستدامة لمدة عام آخر، بناءً على الموضوع الرئيسي للمعرض في عام 2023 وتماشياً مع أهداف الاستدامة الثلاثين طويلة المدى، حيث ستستكشف قمة الاستدامة المقرر انعقادها في 9 مايو الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتفضيلات المستهلكين، والجهود التعاونية المطلوبة لخلق مستقبل أكثر استدامة، وستكرم جائزة أفضل جناح مستدام في المعرض الجهة العارضة التي بذلت جهوداً متميزة لتقليل البصمة الكربونية لبناء جناحها المشارك في الحدث. ويعقد سوق السفر العربي 2024 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركائه الاستراتيجيين.

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