«فورسيزونز» تعرّف بأحدث مشاريعها في قطاع الضيافة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت سلسلة فنادق ومنتجعات فورسيزونز، للضيافة الفاخرة، عن مشاركتها في معرض سوق السفر العربي. وتهدف الشركة من خلال هذه المشاركة إلى التعريف بأحدث مشاريعها في قطاع الضيافة، المعلن عنها مؤخراً والمرتقبة، إلى جانب تجارب الطهو والرفاهية المميزة وقائمة عروضها الصيفية الجديدة.

وتسلط مشاركة فورسيزونز في هذا المعرض الضوء على أحدث فنادق السلسلة، التي تمثل توسعاً استراتيجياً للعلامة التجارية ضمن وجهات مميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباقي أنحاء العالم. وتتضمن قائمة الفنادق التي افتتحتها العلامة مؤخراً كلّاً من منتجع ومساكن فورسيزونز اللؤلؤة-قطر، الذي يوفر للضيوف المحليين والسياح عروض أسلوب حياة فاخرة وجديدة. كما أعلنت العلامة عزمها افتتاح وجهات جديدة في عام 2024، مثل فندق فورسيزونز الرباط في قصر البحر، وفورسيزونز برايفت ريزيدنسز مومباي، بالإضافة إلى أوشن كلوب برايفت ريزيدنسز في جزر البهاما، الذي سيبدأ في استقبال الضيوف في عام 2027.

وأطلقت «فورسيزونز» عملية تجديد الغرف وتحسين وسائل الراحة في مختلف المنشآت التابعة لها، حيث أضفت عملية التجديد التي خضعت لها غرف وأجنحة فندق فورسيزونز القاهرة نايل بلازا لمسات تعكس روعة الفن المصري. ويوفر منتجع فورسيزونز شرم الشيخ ذا بالاس منشأة ذا بالاس السكنية ليلبي تطلعات عشاق الفخامة.

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