الخطوط السعودية تسلّط الضوء على رحلتها في التحول الرقمي

المصدر: جدة - البيان

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تشارك الخطوط السعودية في النسخة الحادية والثلاثين من سوق السفر العربي، حيث تستثمر «السعودية» مشاركتها هذا العام في تسليط الضوء على رحلتها في التحول الرقمي، مع التركيز بشكل خاص على إطلاقها الأخير للنسخة التجريبية من «المساعد الافتراضي»، المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تلبي بدورها الاحتياجات المختلفة للضيوف، مع دعم اللغتين العربية والإنجليزية لتكون رفيق السفر للضيوف في كل تفاصيل رحلتهم.

وقال المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العُمر مدير عام مجموعة السعودية: «يسعدنا المشاركة مجدداً في هذه المناسبة الكبيرة والتي تستقطب رواد قطاع السفر، والاستفادة من التواجد الكبير في سوق السفر العربي.

إذ يمثل هذا الملتقى فرصة للسعودية للتواصل مع جميع الشركات في القطاع، وعرض إنجازاتنا، واكتساب الأفكار من خبراء القطاع العالميين. ونتطلع إلى الترحيب بشركائنا وزوارنا الكرام في جناحنا المتجدد دائماً».

ومن خلال المشاركة في الحدث، تقدم «السعودية» منصة لاستكشاف أحدث الخدمات والابتكارات في قطاع الطيران وتعزيز مكانتنا من خلال إبرام اتفاقيات وشراكات مع أبرز المؤسسات الرائدة في قطاع السفر والسياحة».

وفي العام الماضي، فازت «السعودية» بجائزة «أفضل تصميم جناح» للعام الثاني على التوالي، حيث تنافست مع أكثر من 1500 شركة عارضة. وتأمل هذا العام في تقديم تجربة ثرية لزوار جناحها في معرض سوق السفر العربي.

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