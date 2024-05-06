مكتب السياحة في ميونخ يستعرض نشاط شركائه في الحدث

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مكتب السياحة في ميونخ استعداداته للمشاركة مجدداً في معرض سوق السفر العربي، بهدف تسليط الضوء على المدينة وتعزيز العلاقات القائمة بالشركاء ووكلاء السفر والتواصل مع شركاء جدد في دول الخليج وخارجها.

وتعد الإمارات واحدة من أبرز خمس أسواق خارجية للمكتب، ما يؤكد أهميتها باحتسابها إحدى أشهر الدول المشجعة على السياحة والمصدّرة للمسافرين.

وتشمل قائمة شركاء مكتب السياحة في ميونخ المشاركين في معرض سوق السفر العربي لسنة 2024، مجموعةً من الفنادق وشركات إدارة الوجهات والمراكز المتخصصة في السياحة العلاجية وغيرها، ويحضر الفعالية ممثلون عن شركاء الضيافة الفاخرة من فئة خمس نجوم في المدينة، مثل فنادق بايريشر هوف وسوفيتل ميونخ بايربوست، والفنادق الشريكة من فئة أربع نجوم مثل فندق بلاتزل بايربوست وفنادق ليفينج من ديراج العقارية، إضافة إلى لويس هوتيل ميونخ وسنترال هوتيل أبارت، كما تشارك بي آر آي تورز في جناح ميونخ هذا العام بوصفها شركة متخصصة في إدارة الوجهات السياحية، إلى جانب شركة سات سيكيوريتي التي توفر خدمتي رحلات كبار الشخصيات وسيارات ليموزين الفاخرة، وتحتضن الفعالية أيضاً ممثلين عن إنغولشتات فيلج التي تشتهر بكونها وجهة فاخرة في شمالي ميونخ، ومثالاً بارزاً لتجارب التسوق المتميزة المتوافرة في المدينة وحولها.

وانطلاقاً من مكانة ميونيخ وجهة مهمة للسياحة الطبية من دول مجلس التعاون الخليجي، يحضر المعرض ثلاثةٌ من مزودي الخدمات الطبية، وهم ميديكال بارك وأوبربيرج كلينكس وسيرالوكس، لتلبية احتياجات هذه الفئة من المسافرين، وتدعم وكالة إس إي تي تي وورلدوايد ريزرفيشن شركاءها من وكلاء السفر عبر حجوز الفعاليات الرياضية، مثل توفير التذاكر لحضور مباريات كرة القدم لفريق بايرن ميونخن كما يشهد سوق السفر العربي عودةً قوية لمجموعة لوفتهانزا، حيث تعرض أحدث منتجاتها المتطورة التي توفرها لشركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا، وشركة الخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية، إضافة إلى شركة يورو وينجز، شركة الطيران منخفضة التكلفة للمجموعة، والتي بدأت بتسيير رحلاتٍ جديدة إلى المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز