60 مليون درهم لشبكة تصريف مياه الأمطار بمشروع «مجتمع أزهى»

المصدر: عجمان - البيان

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كشفت شركة الإمارات العقارية عن تنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار ضمن البنية التحتية لمشروع «مجتمع أزهى» السكني في منطقة العامرة بعجمان، بتكلفة 60 مليون درهم، خلاف قيمة مشاريع البنية التحتية الأخرى في المشروع والتي تشمل الطرق الداخلية بالمجمع السكني ومساحات خضراء وخدمات ومرافق لراحة السكان.

وقالت حنان جنحو، المدير التنفيذي لشركة الإمارات العقارية: يسير العمل في المشروع بخطوات حثيثة لإنجاز المرحلة الأولى، والتي تقوم على تنفيذها شركة «بريستيج» للمقاولات وإشراف الاستشاري «خطيب وعلمي»، وتتضمن هذه المرحلة هي بناء 347 فيلا سكنية، بتكلفة 320 مليون درهم.

والمشروع عبارة عن مجمع سكني متكامل يضم كافة الخدمات، وطرح للبيع والتملك الحر، ويتم تشييده بنظام بناء فاخر، وتتكون الفلل المعروضة للبيع من 4 و5 غرف.

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