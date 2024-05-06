39.47 ألف زيارة تفتيشية لـ«الاتحادية للضرائب» على الأسواق في 2023 بارتفاع 80.7 %

المصدر: أبوظبي – البيان

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كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية حقوق المستهلكين ومكافحة التهرب الضريبي وزيادة مستوى الامتثال الضريبي، ونفذت خلال العام الماضي 39.47 ألف زيارة ميدانية تفتيشية، من خلال 211 حملة في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة، بنسبة زيادة بلغت 80.71 % في عدد الزيارات، وارتفاع نسبته 86.73 % في عدد الحملات مقارنة بعدد الزيارات التفتيشية المنفذة في عام 2022، الذي نفذت الهيئة خلاله 21.84 ألف زيارة ميدانية من خلال 113 حملة تفتيشية.

وأكدت الهيئة في بيان صحافي أمس أن هذه الحملات تأتي في إطار المساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية على أسواق الدولة، للتأكد من إنفاذ القوانين والتشريعات والإجراءات الضريبية، ومكافحة الغش التجاري ومنع الاتجار في المنتجات الرديئة والمقلدة، والتي تؤثر على جودة الحياة. وأوضحت أنه ضمن فئة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية أسفرت الجهود الرقابية عن ضبط ومصادرة 21.29 مليون عبوة من منتجات التبغ غير المطابقة للمواصفات، لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» خلال العام الماضي، بينما تم ضبط 2.45 مليون عبوة مخالفة من السلع الانتقائية الأخرى، التي تشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تعتمد الهيئة معايير رقابية تتوافق مع أفضل الممارسات لضمان التطبيق السلس والفعال للتشريعات والإجراءات الضريبية، التي حددت بوضوح التزامات جميع أطراف النظام الضريبي مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين من خلال إجراءات دقيقة لإحكام الرقابة على الأسواق بأعلى معايير الحوكمة والشفافية».

وأضاف: «تعتمد عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة على آليات رقابية ميدانية وإلكترونية متنوعة لمنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفاة لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية المستحقة، ومن بين هذه الآليات نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته الذي شهد عمليات تطوير متواصلة منذ بدء تطبيقه قبل أكثر من 5 سنوات، حيث يتم تثبيت «الطوابع الضريبية الرقمية» على علب منتجات التبغ وتسجيلها في قاعدة بيانات الهيئة، ويتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز ذكي يستخدمه المفتشون المخولون بذلك للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات».

زيادة الامتثال

وأوضحت الهيئة أنه من المؤشرات التي أظهرتها الحملات على الأسواق ارتفاع عدد المنشآت الممتثلة التي تم التحقق منها خلال الزيارات التفتيشية في عام 2023 إلى 32.71 ألف منشأة مقارنة مع 18.23 ألف منشأة ممتثلة تم التحقق منها في عام 2022 بزيادة نسبتها 79.41 %، كما ارتفع عدد المنشآت المسجلة المخالفة للقوانين الضريبية التي تم رصدها إلى 4.39 آلاف منشأة مقارنة مع 2.57 ألف منشأة مخالفة تم رصدها في عام 2022 بزيادة نسبتها 70.91 %، فيما تم توجيه 1.15 ألف إشعار بالتسجيل إلى منشآت مخالفة غير مسجلة مقابل 668 إشعارات بالتسجيل تم توجيهها في عام 2022 بزيادة بلغت نسبتها 72.31 %.

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