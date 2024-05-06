120 مشروعاً عقارياً بمعرض «إيكرس» في دبي 16 مايو الجاري

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض «إيكرس العقاري» انتهاء الاستعدادات لإطلاق النسخة الأولى من المعرض التي تنظم لأول مرة بدبي في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو الجاري.

وكشفت اللجنة أن المعرض، الذي يمتد على مساحة 6000 متر مربع، نجح في استقطاب أكبر وأبرز شركات التطوير والاستثمار العقاري، إلى جانب أهم الوسطاء العقاريين وشركات إدارة العقارات والمشاريع والبنوك والمؤسسات المالية في الدولة، موضحة أن الحدث سيشهد إطلاق عدد كبير ومتنوع من المشاريع العقارية التي تطرح للمرة الأولى في دولة الإمارات، بهدف استقطاب كافة المستثمرين ورجال الأعمال الباحثين عن صفقات عقارية، وفرص استثمارية واعدة، كما يوفر المعرض خيارات تتنوع ما بين العقارات السكنية والتجارية والصناعية والأراضي، ضمن عروض حصرية بأسعار تنافسية، تشمل مختلف أنظمة التقسيط وخطط السداد والتمويل متوسطة وطويلة الأمد، بالتعاون مع عدد كبير من المطورين والمستثمرين العقاريين.

عروض وخصومات

وأوضح سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أن الحدث الذي يشهد مشاركة أكثر من 40 شركة محلية والتي تعرض ما يزيد عن 120 مشروعاً من أهم وأحدث المشاريع العقارية في الإمارات، سيمثل المنصة الأبرز لتقديم الأحدث في مجال التطوير والاستثمار العقاري في دولة الإمارات ما يساهم في تعزيز دوره في فتح آفاق أوسع لتعزيز انتعاش هذا القطاع الحيوي والهام وتطويره وزيادة استثماراته وتسليط الضوء على النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها الدولة، منوهاً بأن المعرض سيشهد تنافساً كبيراً بين المطورين والمستثمرين العقاريين من حيث تقديم الفرص العقارية إلى جانب الخصومات والعروض الحصرية على الأسعار والتسهيلات في الدفع والتمويل للمشاريع السكنية والتجارية والصناعية وغيرها.

وأضاف أنه في ظل ما يشهده الحدث من مشاركة نخبة متنوعة وكبيرة من أهم المستثمرين والمطورين في قطاع العقارات والبناء والتطوير والاستثمار والوساطة العقارية والمؤسسات التمويلية، فإن المعرض يبشر بنتائج إيجابية، على صعيد تحقيق صفقات عقارية مجزية، مؤكداً الحرص على توفير فرصة مميزة لجميع الأطراف والجهات ذات العلاقة بالشأن العقاري للالتقاء والتفاعل وتبادل الخبرات والرؤى وعقد الشراكات وإبرام الصفقات الرابحة التي يزخر بها أحد أكثر القطاعات حيوية في الدولة مستفيدة من النهضة العمرانية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص في كافة القطاعات والمجالات وما تقدمه الدولة من تسهيلات وتشريعات ومبادرات لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين.

وسيستقبل المعرض زواره على مدى أيامه الأربعة من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الثامنة مساءً باستثناء يوم الجمعة الذي يفتح المعرض فيه أبوابه للزوار من الساعة الثالثة عصراً ولغاية الساعة التاسعة مساءً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز