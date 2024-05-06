قمة قادة قطاع الاتصالات تناقش في دبي فرص الازدهار الرقمي في المنطقة والعالم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق أعمال القمة السنوية لقادة قطاع الاتصالات 2024، الاثنين المقبل في فندق أتلانتس بدبي، التي ينظمها مجلس سامينا للاتصالات؛ تحالف شركات الاتصالات والمنظمة غير الربحية التي تمثل مجتمع مشغلي الاتصالات، وتشمل عضويتها مختلف شرائح شركاء صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات من الهيئات التنظيمية والمصنعين وموفري الحلول والمنتجات والخدمات والأوساط الأكاديمية ومؤسسات الترخيص والسياسات والمعايير الدولية.

وينظم المجلس الذي يغطي 3 مناطق جغرافية واسعة من العالم تضم دول جنوبي آسيا والشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، نسخة العام الحالي من القمة تحت شعار «تطور قطاع الاتصالات بتحقيق التكامل والذكاء والاستدامة في البنية التحتية»، برعاية رئيسة من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات، وتعاون عالمي مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وشراكة بلاتينية للابتكار مع شركة «موبايلي»، وشراكات استراتيجية مع هواوي، و«إس تي سي»، و«زين»، والرابطة العالمية للنطاق العريض.

تنسيق وتعاون

ومن المقرر أن يضم جدول أعمال القمة مناقشة موضوعات مهمة تستهدف رفع مستوى التنسيق، والتعاون بين الأطراف المعنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للعمل على تعزيز البنية التحتية، وتحقيق مزيد من مراحل التحول الرقمي المستدام، وخلق البيئة الرقمية المناسبة لتطور ونمو أعمال وخدمات مختلف القطاعات والصناعات.

وتشمل نقاشات القمة موضوعات حيوية أخرى تتعلق بالأمن السيبراني وفرص الاستفادة من حزم جديدة للطيف الترددي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتكامل التكنولوجيا الرقمية مع نهج التنمية المستدامة في ضوء ريادة عصر شبكات الجيل الخامس المتقدم.

وستسلط القمة الضوء على قضايا مهمة أخرى كتطوير المنظومة الفضائية والأقمار الصناعية، وتحفيز الابتكار والشمول الرقمي، وتمويل القطاع وتطوير البنية التحتية للنطاق الترددي العريض.

وتعد القمة واحداً من أكثر الاجتماعات الدولية المرتقبة لقادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كونها تجمع تحت مظلتها نخبة من أبرز قياديي القطاع في المنطقة والعالم، للوقوف على نتائج قرارات مباحثات النسخة السابقة واستكمال نقاشات الموضوعات الأكثر أولوية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في العام الجاري.

وتسعى القمة لرفع مستوى التنسيق بين شركاء القطاع، في مواجهة التحديات والتعامل مع الأولويات لتمهيد الطريق للعمل على صوغ مستقبل القطاع، بما يعود بالنفع على مختلف القطاعات والصناعات الأخرى ومستوى الحياة العامة.

تفعيل أطر

ودعا بوكار أيه با، الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة مجلس «سامينا للاتصالات»، قادة القطاع إلى إعطاء التعامل مع التحديات الحالية لقطاع الاتصالات التي تقف حائلاً في طريق تحقيق مردوده الإيجابي للقطاعات الأخرى، الأولوية، وتفعيل أطر تعاون جديدة تستكشف مزيداً من فرص تطور البيئات الرقمية ضمن مختلف سيناريوهات الأعمال والخدمات العامة لتحفيز الازدهار الرقمي في دول المنطقة.

وأشار بوكار للحاجة لتفعيل حوارات موضوعية تثمر متابعة احتياجات تطور محاور مهمة ضمن قطاع الاتصالات كالاستدامة والارتقاء بالبنية التحتية والتكامل بين التقنيات الرقمية، والاستفادة من النماذج العالمية الناجحة لقطاع الاتصالات والتي أثبتت جدارتها في رفع مستوى الكفاءة والإنتاج ومستوى الحياة العامة، وفي مقدمتها التطبيقات التجارية لشبكات الجيل الخامس.

متطلبات مرحلة

بدوره، قال مارتن كرينر، مدير عام الرابطة العالمية للنطاق العريض - شريك تطوير القطاع في القمة 2024، والذي سيلقي كلمة رئيسية يسلط فيها الضوء على متطلبات المرحلة القادمة من اتصالات النطاق العريض: «يتطلب قطاع النطاق العريض تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالتماشي مع المعايير الدولية المتفق عليها، والتعامل مع الأولويات كتلك المتعلقة بالاستثمار والأساليب التنظيمية، ويجب أن يكون هدفنا خلال المرحلة القادمة تحقيق رؤية «مدن الجيجا» حول العالم التي تدعم مسارات متقدمة من الرقمنة التي تنعكس بشكل إيجابي على التطور الاجتماعي والاقتصادي».

وتوفر القمة فرصة ثمينة كل عام لقادة القطاع لمتابعة هموم وفرص القطاع وجهود التغيير المطلوب في مجالات التطوير الرقمي والابتكار ومبادرات الاستدامة وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في منطقة آسيا الوسطى والشرق والأوسط وشمالي أفريقيا وخارجها.

وتكون المشاركة في القمة حصرياً عن طريق تسلم دعوة رسمية يمكن التقدم لها بالتسجيل في الموقع الرسمي للمجلس.

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