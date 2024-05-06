152.8 % نمو قيمة علامة موانئ دبي العالمية في 5 سنوات

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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ارتفعت قيمة العلامة التجارية لشركة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، في 5 سنوات بنسبة 152.8%، لتقفز من 3.48 مليارات درهم في العام 2020، إلى 8.8 مليارات العام الجاري، بنمو سنوي مركب 20.39%، وفق تقرير «براند فاينانس» للعلامات التجارية الرائدة.

وكشف التقرير، عن أن «موانئ دبي العالمية» تصدرت منطقة الشرق الأوسط كأكبر العلامات التجارية المتخصصة في الخدمات اللوجستية من ناحية القيمة التي وصلت إلى 8.8 مليارات درهم في العام الجاري وبنمو 38% مقارنة بالعام الماضي والتي وصلت فيه قيمة العلامة إلى 6.4 مليارات درهم.

وأظهر تحليل قيمة العلامة التجارية لموانئ دبي، أن الشركة نجحت في تعزيز قيمة علامتها التجارية رغم التحديات التي واجهت الاقتصاد البحري في جميع أنحاء العالم، إذ بلغت قيمة العلامة التجارية للشركة في العام 2020 نحو 3.48 مليارات درهم، ثم ارتفعت إلى 4.04 مليارات في العام 2021، وواصلت الارتفاع لتصل إلى 5.62 مليارات في العام 2022، ثم قفزت العام الماضي إلى 6.46 مليارات درهم وبنمو 15% مقارنة بالعام 2022.

وكشف تقرير «براند فاينانس»، عن أن إنجاز موانئ دبي العالمية، يبرز الجهود الاستراتيجية القوية التي قامت بها الشركة لتعزيز مكانتها في سوق الخدمات اللوجستية على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتميزت موانئ دبي العالمية بقيمة علامتها التجارية واحدة من أهم الشركات في قطاع الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط، وجاء هذا النجاح نتيجة المبادرات الاستراتيجية التي اتخذتها الشركة لتحسين موقعها التنافسي، والتي أثبتت فعاليتها في النمو العضوي المستمر والأداء المالي المستقر طوال العام الماضي.

وكان للاستحواذات الاستراتيجية التي قامت بها موانئ دبي العالمية دور كبير في زيادة قيمة علامتها التجارية.

وبفضل هذه الاستحواذات الاستراتيجية، تمكنت موانئ دبي العالمية من تحقيق نجاح ملحوظ في تنمية الإيرادات، ما يؤكد نجاح استراتيجيتها في التوسع وقدرتها على استيعاب الأصول الجديدة بطريقة تعزز قيمتها المالية وقوة علامتها التجارية على المدى الطويل.

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