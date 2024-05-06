«دييز» تطبق أداة للذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت لتسريع  عملياتها المؤسسية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» تطبيق أداة «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» المدعومة من شركة مايكروسوفت في عملياتها المؤسسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مسيرة الابتكار والتحول التكنولوجي، واعتماد أحدث الحلول التقنية المتقدمة والقائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وجاء الإعلان عن التعاون خلال حفل رسمي أقيم في مقر سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، بحضور بدر بوهناد، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وطارق حجازي، مدير القطاع الحكومي لدى مايكروسوفت في دولة الإمارات، إلى جانب ممثلين عن كلا الجانبين، في خطوة تهدف إلى تسريع عمليات السلطة والمناطق الاقتصادية التابعة لها – المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي، وتعزيز كفاءتها التشغيلية وفق أعلى مستويات السلاسة والفعالية، فضلاً عن رفع إنتاجية الموظفين وتمكين «دييز» من التركيز أكثر على تقديم خدمات متميزة ورائدة لجميع المستثمرين والمتعاملين.

وقال بدر بوهناد: «حددت دييز مجموعة من الممكنات التي ستستند عليها في تحقيق استراتيجيتها الجديدة 2024-2026، ومن أبرزها توظيف إمكانات التحول الرقمي الهائلة، بما فيها أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في كل مناطقها الاقتصادية، وذلك باعتبارها عاملاً رئيسياً لنجاح مستهدفاتها المتمثلة في زيادة مساهمتها في اقتصاد دبي وتمكين الأعمال وإثراء الحياة الاقتصادية وبناء اقتصاد متجدد، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي».

وأضاف بوهناد: «يأتي هذا التعاون مع مايكروسوفت انطلاقاً من سعي «دييز» نحو تمكين المناطق الاقتصادية التابعة للسلطة من تحقيق مستويات أعلى من النجاح والنمو، وزيادة إنتاجية الموظفين، وإنجاز المشاريع والمهام اليومية خلال وقت قياسي، والتشجيع على الإبداع والابتكار، بالاستفادة من الفرص الهائلة التي تتيحها الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وصولاً للارتقاء بقدرات «دييز» التنافسية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في دبي».

من جهته، قال طارق حجازي: «انتقلنا من خلال الحلول المبتكرة مثل «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» إلى مرحلة جديدة من عمليات استخدام الموظفين لتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يقدم الموظفون من خلال هذه الأدوات قيمة إضافية لمؤسساتهم، وذلك من خلال قضاء وقت أقل في أداء المهام الروتينية، والتركيز بشكل أكبر على الإبداع والابتكار، لذلك يسعدنا التعاون مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لتطبيق هذا الحل المبتكر عبر عملياتها المؤسسية، بما يضمن تعزيز الإنتاجية والابتكار، ودفع عجلة التحول الرقمي، وتعكس هذه الخطوة التزامنا المشترك بتحقيق مستويات جديدة من التميز والنجاح في العصر الرقمي».

وتعتبر أداة «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» إحدى خدمات «مايكروسوفت» الجديدة كلياً وهي تشكل طفرة ثورية لإنجاز الأعمال، إذ تتيح حزمة من المزايا المبتكرة والمدمجة ضمن تطبيقات «مايكروسوفت 365»، بما فيها برامج «وورد»، و«اكسيل»، و«باور بوينت»، و«آوت لوك»، و«تيمز» وغيرها.

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