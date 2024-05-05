"ايبكو للزيوت" تطلق تكنولوجيا تنقية زيوت التشحيم المبتكرة RecondOil في الإمارات

المصدر: البيان

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أعلنت شركة "ايبكو للزيوت"، المشروع المشترك بين مجموعة اينوك وشركة "شيفرون"، عن توقيع اتفاقية مع "إس كيه إف" (SKF)، الرائدة عالمياً في مجال تصنيع المحامل وأختام منع التسرّب، وذلك لإطلاق تقنية الفلترة RecondOil المبتكرة وبشكل حصري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتماداً على نظام الفصل المزدوج لإزالة الجسيمات، تعمل تقنية الفلترة RecondOil من شركة "إس كيه إف" على فلترة الزيت عن طريق إزالة الجزيئات التي يصل حجمها إلى النانومتر والتي تسبب بتآكل المكونات الميكانيكية. ومن خلال زيادة عمر زيوت التشحيم، تدعم هذه التقنية الفريدة الاقتصاد الدائري مما يجعل زيوت التشحيم الصناعية أصلاً موثوقاً بدلاً من مادة استهلاكية باهظة الثمن.

وبالاستناد إلى خبرتها الواسعة في مجال زيوت التشحيم، ستكون "ايبكو للزيوت" الموزع الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة لجهاز RecondOil للفلترة من "إس كيه إف". وبعد عامين من التقييم الفني الدقيق، تأكّدت ايبكو و"إس كيه إف" من تحقيق هذه التقنية قيمةً استثنائية للمستخدمين من خلال إطالة دورة حياة نظم التشحيم والحد من الانبعاثات الكربونية.

وقع الاتفاقية راشد الأميري، مدير عام ايبكو للزيوت؛ ونهاد دزيناليجا، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا من يوروتريد "إس كيه إف"، بحضور عدد من كبار مسؤولي وموظفي الشركتين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك ورئيس مجلس إدارة "ايبكو للزيوت": "نحن نسعى دائماً للاستثمار في أحدث التقنيات النظيفة من خلال تركيزنا على اكتساب حلول مبتكرة تضيف إلى كفاءتنا التشغيلية. ومن خلال شراكتنا الأخيرة مع ’إس كيه إف‘ يمكننا تزويد قاعدة عملائنا المتنامية بتقنية فلترة زيوت التشحيم RecondOil، وهي تقنية ثورية مستدامة تمنع تقادم الزيوت وتضمن تحقيق أدائها الأمثل. ونحن واثقون بأن هذه الشراكة الاستراتيجية ستلبي متطلبات السوق الحالية في الحصول على زيوت تشحيم نظيفة وموثوقة."

من جانبه، قال ساندرو تشيرفاتين، مدير المبيعات – "إس كي إف" إيطاليا، شبه الجزيرة الإيبيرية، تركيا، الشرق الأوسط: "تعد RecondOil تكنولوجيا مبتكرة تستخدم تقنية الفصل المزدوج لإزالة الجسيمات حتى التي يصل حجمها إلى نانو متر من زيوت التشحيم المستخدمة بما يساعد على إعادة استخدامها والحد من التأثير البيئي. وتستند هذه التقنية المتطورة إلى فهم شامل لصناعة زيوت التشحيم، والمطابقة الدقيقة للزيوت مع الفلتر، وبرنامج تحليل مستمر للزيت لمراقبة أداء عملية الفلترة."

تجدر الإشارة إلى أن "ايبكو للزيوت" هي مشروع مشترك بين مجموعة اينوك – الشركة المملوكة بالكامل لحكومة دبي - و"شيفرون الخليج"، وتتولى توزيع الزيوت والشحوم التي تحمل العلامات التجارية لمجموعة اينوك وكالتكس في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفّر أجود منتجات الزيوت والخدمات لقطاعات تتنوع بين السيارات والتصنيع والعمليات البحرية وغيرها.

"إس كيه إف" هي شركة رائدة في مجال تصنيع المحامل والأختام تأسست في مدينة جوتنبرج السويدية عام 1907. وتقوم الشركة بتصنيع وتوريد المحامل، والأختام، وأنظمة التزيت والتشحيم، ومنتجات الصيانة، ومنتجات الميكاترونكس، ومنتجات نقل الطاقة، وأنظمة مراقبة الحالة، وغيرها من الخدمات ذات الصلة. وتعتبر "إس كيه إف" أكبر شركة لتصنيع المحامل في العالم، حيث يعمل لديها 44,000 موظفاً عبر 108 مصانع. ولديها أكبر شبكة توزيع في القطاع تضم 17,000 موقع للتوزيع في 130 دولة. وتعد "إس كيه إف" إحدى كبريات الشركات السويدية وواحدة من أكبر الشركات العامة في العالم.

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