بيئة الأعمال في دبي تشجع على الاستثمار في عملة «تليجرام» الرقمية

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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أكد موقع «أكسيوس» أن وجود مقر «تليجرام» في دبي شجع المستثمرين على الاستثمار في تكنولوجيا الـ«بلوكتشين» الخاصة بتطبيق المراسلة المشهور عالمياً.

وأرجع الموقع السبب إلى استثمار صندوق التحوط «بانتيرا كابيتال» وآخرون في عملة «تون» الرقمية الخاصة بتطبيق «تليجرام» إلى دبي مؤخراً، موضحاً أن حقيقة وجود مقر «تليجرام» في هذه المدينة العالمية، شجع المستثمرين العالميين على خطوة الاستثمار.

وأعلن «بانتيرا كابيتال» أمس أنه يدعم «تون كوين» من خلال استثمار من ثمانية أرقام تم ضخها بالكامل في هذه التقنية، وفقا لمصدر مطلع. وكتب «بانتيرا كابيتال» على مدونته أن «تيليجرام» هي منصة المراسلة الرئيسية الوحيدة الخالية من العقبات التنظيمية لدمج تقنيات «ويب 3» في شبكة «بلوكتشين» مفتوحة.

مشيراً على وجه التحديد إلى وجود مثل هذه العقبات في الولايات المتحدة. ونشأت تكنولوجيا عملة «تون» داخل المقر الرئيس للتطبيق، وقامت شركة «بافل دوروف» بدمج العملة المشفرة الناتجة عن تلك التقنية منذ ذلك الحين.

وتطور هذا النوع من الابتكار إلى اقتصاد كامل لما يسمونه «التطبيقات المصغرة» على تطبيق المراسلة. ويراهن صندوق «بانتيرا» على أن هذا النظام البيئي سيخدم عملة سيخدم عملة «تون كوين» بشكل جيد، مشيراً على مدونته إلى أنه سيكون أساساً لتطبيقات الاجتماعية وتطبيقات الألعاب الفيروسية.

وتخطط «تليجرام» لإطلاق شبكة إعلانات مدعومة بالعملة الرقمية ضمن قنواتها، وسيتم دفع ثمن الإعلانات باستخدام عملة «تون كوين» وتقاسم الإيرادات مع مشرفي القناة.

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