كيرزنر الدولية تطلق أول فندق من علامة سايرو في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت شركة كيرزنر المعروفة بنهجها في الضيافة الفاخرة، «سايرو ون زعبيل» الذي يُعَدّ الفندق الأول من علامة سايرو المتميّزة.

يقع فندق سايرو ون زعبيل في قلب مشروع ون زعبيل الأيقوني في دبي ويقدّم لضيوفه تجربة تقلب المقاييس في عالم اللياقة البدنية والتعافي، إذ يجمع ما بين أحدث التكنولوجيا الرقمية والخبرة عالمية المستوى ليتمكّن الضيوف من إطلاق العنان لقدراتهم الذهنية والبدنية.

وقال فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لشركة كيرزنر الدولية: «أصبح إعطاء الأولوية للّياقة البدنية والتعافي والاعتناء بالذات أسلوبَ حياةٍ بالنسبة إلى الكثيرين، حتى أنّه غدا جانباً من جوانب الحياة العصرية، وها نحن نفتتح فندق سايرو كاستجابة مباشرة لهذا التغيير. تُعتبر هذه العلامة حاضنة لأعمال الشركة.

حيث يتلاقى العلم مع الابتكار لتوفير ملاذ يجمع بين العافية والضيافة ويشكّل ملتقى للأفراد المتقاربين في الفكر والراغبين في الاستمتاع بالفوائد الفورية للّياقة البدنية فيما يحافظون على صحّتهم للمستقبل».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز