«إستياتوريو ميلوس» ينطلق في منتجع أتلانتس ذا رويال

المصدر: دبي - البيان

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افتتح الشيف العالمي كوستاس سبيلياديس مطعم إستياتوريو ميلوس رسمياً في قلب منتجع أتلانتس ذا رويال وجهة المطاعم الأهم في العالم، المطعم يمتد تاريخه إلى عام 1979 حينما افتتح أول فروعه في مونتريال بكندا وتمدد ليصل إلى نيويورك وأثينا ولاس فيجاس وميامي ولندن، ويوفر ميلوس أجواء البساطة المثالية لتناول الطعام على شاطئ البحر في اليونان.

سوق المأكولات البحرية هو أساس جميع مطاعم ميلوس التي تعرض أصناف الصيد والسمك الطازج من البحر الأبيض المتوسط. يتم اصطحاب الضيوف إلى واجهة الأسماك أو سوق المأكولات البحرية لاختيار أصنافهم المفضلة وطبعاً بمساعدة طهاة ميلوس المتميزين. يمكن لضيوف ميلوس أيضاً الاستمتاع بزيت الزيتون الأصلي مع العسل والزعتر اليوناني من جزيرة «كيثيرا» وملح البحر المحصود ومجموعة من الفواكه والخضروات الطازجة التي تم الحصول عليها من شركاء يونانيين محليين تمت زراعتها عبر الأجيال.

قال كوستاس سبيلياديس: «كان الشرق الأوسط، وتحديداً دبي، على رادارنا لبعض الوقت. أصبحت دبي وجهة رائدة للطهي والضيافة؛ مع أكثر الطهاة موهبة في العالم والعلامات التجارية المرموقة المثالية. يُعد منتجع أتلانتس ذا رويال شريكاً مثالياً في جهودنا لتعريف العالم بالمطبخ اليوناني، مع تسليط الضوء على المكونات الأكثر روعة والاستعدادات الكلاسيكية. يسعدني أن أفتح الأبواب وأجعل دبي تذوق نكهات اليونان».

وعلّق تيموثي كيلي نائب الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لمنتجعات ومساكن أتلانتس قائلاً: «يسعدنا أن نرحب بإستياتوريو ميلوس في أتلانتس ونتطلع إلى مشاركة أحد أفضل المطاعم اليونانية في العالم مع دبي. سيصبح هذا المطعم الجميل وجهة في حد ذاته، حيث يوفر المكان المثالي لمشاهدة عروض النافورة في قلب مكان الإقامة».

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