«بويزن دروب» توسع مفهومها الابتكاري في دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهد دبي هيلز مول افتتاح متجر مجوهرات «بويزن دروب» الخاص، حيث قام المتجر بتوسيع مفهومه الابتكاري إلى الشرق الأوسط بعد إطلاق موقعه الإلكتروني بنجاح في سنة 2022، وتجمع «بويزن دروب»، مجموعة واسعة من القطع المتميزة من جميع أنحاء العالم في منصة واحدة.

وقال أندري ميغونوف، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة بويزن دروب: «تقضي مهمتنا الأساسية بتحدي صناعة المجوهرات التقليدية وإظهار القوة التحويلية للمجوهرات وهذا جزء لا يتجزأ من هوية الفرد». ويُحدث النهج المبتكر الذي تتبعه بويزن دروب تغييراً جذرياً في معايير صناعة المجوهرات، إذ يتميز بتصميمه الداخلي الجذاب، والأرفف المفتوحة.

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