جمعية المحاسبين والمدققين تحتفل بتخريج 145 من حملة الزمالة الإماراتية

المصدر: دبي- البيان

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تحتفل جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين غداَ الاحد 5 مايو 2024 بتخريج 145 من حملة الزمالة الإماراتية في فندق انانتارا داون تاون الخليج التجاري بدبي في تمام الساعه العاشرة صباحاَ، بحضور عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد وسيف محمد المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية الامارت للمحاسبين والمدققين و بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين.

واسهم برنامج الزمالة منذ انطلاقته في ارتفاع عدد الحاصلين على شهادة الزماله الاماراتيه إلى 620 عضو من اعضاء الجمعيه. إذ عزز البرنامج في رفع الكفاءة والمعرفة للاشخاص المتقدمين للقيد بسجل مدقق الحسابات بوتيرة أعلى من خلال اختبار المتقدمين وفقا للمعايير الدولية وقياس معرفتهم بالقوانين والتشريعات بالدولة.

ويتضمن برنامج الملتقى الخامس،كلمة لسعادة وكيل وزارة الاقتصاد وكلمة لنائب رئيس مجلس الإدارة وعرض لمستشاره الجمعيه لإبراز ملف الحصول على العضويه الكامله في الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC.

من جهته قال أحمد درويش نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الامارت للمحاسبين والمدققين إن الملتقى الخامس يهدف إلى تعزيز جهود تطوير جودة مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات في الدولة وفقا لأفضل المعايير العالمية.

مشيداَ بدور وزارة الاقتصاد على دعمهما الدائم للجمعية ومبادراتها ورعاية الحفل، ومنوهاَ بأن جودة المحاسبة والتدقيق الذي يقوم به مدقق الحسابات من أهم عوامل استدامه نجاح التنمية الاقتصادية في الدولة، مضيفاَ أن برنامج الزمالة الاماراتية يعمل على زيادة نسبة التوطين لمهن المحاسبة والتدقيق المالي في الدولة خلال السنوات القادمة فيما يدعم توجه الدولة برفع نسبه التوطين في كافة المهن والمعايير في القطاعين الحكومي والخاص.

كما أشار إلى الجهود الكبيره المبذوله من الأمين العام الدكتور عبد الله ال بركت و السادة أعضاء اللجنه التنفيذيه لتثبيت عضوية الدوله الكامله في الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC بجهود كبيره من فريق العمل بجمعيه الامارات للمحاسبين والمدققين لما لهذه المنظمه العريقه اهميه لمهنة المحاسبه وديمومتها لتخطى آفاق نحو مواكبه كافة التطورات بما يتماشى مع أحدث المعايير العالميه المهاصره.

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