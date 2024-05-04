15 % نمواً متوقعاً في محفظة «أنكس القابضة» بالربع الرابع من 2024

المصدر: دبي - البيان

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تتوقع «أنكس القابضة» نمواً بنسبة 15% في محفظتها الاستثمارية بحلول الربع الأخير لعام 2024، كما تعرض للمستثمرين فرصة فريدة للانخراط في القطاعات الموجهة نحو النمو لتحقيق عوائد مجدية.

وتقف «أنكس للتطوير» وراء مشروع استثماري عقاري جديد، هو برج فنتو بقيمة تبلغ 470 مليون درهم، الذي يعد بتقديم مستوى جديد من نمط المعيشة الفاخرة في قلب منطقة الخليج التجاري بدبي. وتمتلك الشركة نحو 15 مشروعاً في محفظتها الاستثمارية، ومن المقرر إطلاقها جميعاً بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك مشاريع التطوير في منطقة ميدان والفرجان والورسان.

وتكرس «أنكس للتطوير» جهودها لبناء مجتمعات مستدامة ووضع معايير جديدة للتميز في التطوير العقاري، مع تطلعاتها لتصبح مصدر فخر لدبي، وتقديم إسهامات كبيرة في تقدم المدينة.

وقال ساتيش سانبال، رئيس مجلس إدارة شركة أنكس القابضة: «نحن نهدف إلى تجسيد الثقة والشفافية والابتكار، وخلق تأثير في الأجيال. مهمتنا في أنكس للتطوير هي بناء مجتمعات مستدامة، حيث يمكن للأفراد العيش والازدهار وبناء منازل دائمة للأجيال القادمة.

وتمتد خبرة الشركة عبر المشاريع السكنية والتجارية والمتعددة الاستخدامات مع مهمة نهائية تتمثل في تعزيز البصمة الاجتماعية والاقتصادية على نطاق واسع.

من جهة ثانية، تركز «أنكس للضيافة» على تقديم تجارب ذات مستوى مرموق ولا يضاهى من خلال عروض المأكولات والمشروبات المبتكرة.

وأضاف سانبال بقوله: «هدفنا في هذه الشركة الفرعية هو تقديم مفاهيم طعام استثنائية وتجارب ضيافة فخمة، ما يعزز تفانينا في ترقية الخدمة المتميزة مع تقدير ضيوفنا دائماً قبل كل شيء. فريقنا الملتزم مدفوع بشغف صادق لصنع لحظات لا تُنسى لكل ضيف.

وتهدف «أنكس للضيافة» كذلك إلى الاستفادة من التكنولوجيا إلى أقصى حد، بما في ذلك الابتكارات، مثل تجارب تناول الطعام بتقنية الواقع المعزز، والحلول الذكية في أسلوب الضيافة الحديثة، وجميعها مصممة بدقة لتوفير تجربة ضيافة منفردة.

وتشكل «أنكس ميديا» الشركة الثالثة والتابعة لـ«أنكس القابضة»، حيث أطلقتها كوكالة تسويق رقمية ديناميكية. ويتلخص نهجها عند التقاء الإبداع وتطوير الاستراتيجية مع تكريس جهودها لصياغة روايات مقنعة وتقديم حملات مؤثرة تلقى صدى لدى الجماهير المحلية والعالمية.

ويجمع نموذج أعمال «أنكس القابضة» بين الفهم العميق للاتجاهات العالمية والمنظور المحلي، ما يجعلها شركة موثوقة ومبتكرة يقودها قائد صاحب رؤية في ريادة الأعمال العالمية.

واختتم سانبال قائلاً: «إننا نعمل ضمن استراتيجية تطوير استثمارية مرنة من خلال نهج مبتكر وتقدمي في إدارة الاستثمار، وتشمل رؤيتنا توجيه المستثمرين ورجال الأعمال ذوي الخبرة والتصميم، وضمان النمو المستدام مع التركيز على الرفاهية الاجتماعية والبيئية».

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