إطلاق «سورا بيتش ريزيدنسز» في جزيرة المرجان بقيمة 4 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة آرك للتطوير العقاري، الشركة المتخصصة في تشييد المشاريع السكنية ومرافق الضيافة الأيقونية في دبي بخبرة تزيد على أكثر من 25 عاماً، عن إطلاق أحدث مشاريعها؛ «سورا بيتش ريزيدنسز»، وهو مشروع عقاري جديد ومذهل ويتمتع بموقع متميز على الشاطئ الخلّاب لجزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة، وبقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات درهم.

وجرى الإعلان عن هذا المشروع الأيقوني خلال فعالية حصرية أقيمت في منتجع (ون آند أونلي، ون زعبيل) من جانب راهول كومار جوبتا، رئيس مجلس إدارة شركة آرك للتطوير العقاري، بحضور كبار الشخصيات، من ضمنهم الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، والمهندس المعماري عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان، وفادي الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة نيكين سيكي في المنطقة الحرة بدبي، وإيكتا جاين، رئيس قسم التصميم الداخلي لدى شركة شاليني ميسرا ديزاين.

وأعرب المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان، عن سعادة الشركة بإطلاق مشروع «سورا بيتش ريزيدنسز» في جزيرة المرجان، الذي تنفذه شركة آرك للتطوير العقاري، مؤكداً أن تشييد هذا المشروع المتميز على ثرى جزيرة المرجان يعكس التزام شركة المرجان بتقديم تجارب معيشية لا مثيل لها للمقيمين والضيوف في هذه الجزيرة الأيقونية التي تعكس جمال رأس الخيمة الطبيعي.

وأضاف العبدولي: «سيوفر مشروع «سورا بيتش ريزيدنسز»، الذي يتميز بتصميمه المتطور ووسائل الراحة عالمية المستوى، فرصاً استثمارية استثنائية من خلال تقديمه باقة متنوعة من الوحدات السكنية لأصحاب المنازل الراغبين بالاستمتاع بالمعيشة على الإطلالة البحرية، الأمر الذي يعزز جاذبية رأس الخيمة بوصفها وجهة للراغبين بالاستثمار وعيش أسلوب حياة متميز على حدٍّ سواء».

من جانبه، أعرب راهول كومار جوبتا، رئيس مجلس إدارة آرك ديفلوبرز، عن بالغ شكره وتقديره لعبدالله العبدولي، وخليفة عبدالرحمن، وجميع الشخصيات البارزة والشركاء لحضورهم الفعالية قائلاً: «يأتي هذا المشروع كدليل يؤكد ريادتنا في سوق العقارات بفضل خبرتنا الممتدة لأكثر من عقدين من الزمن، حيث يستهدف هذا المشروع تلبية احتياجات العائلات المميزة التي تبحث عن نمط حياة متوازن.

«سورا بيتش ريزيدنسز» لا يشكل فقط آخر إنجازاتنا، بل يعد أيضاً علامة فارقة تجسد التزامنا الراسخ بتقديم التميز في المشهد العقاري النابض بالحياة في دولة الإمارات. نثمن ونقدر دعم وتوجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة الحياة في الدولة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات وزيادة الطلب على المساكن الفاخرة ذات المواصفات الاستثنائية».

ويتألف هذا المشروع الأول من نوعه في جزيرة المرجان من 18 طابقاً تتمتع جميع وحداتها السكنية بإطلالات مباشرة وخلّابة لا يعكر صفوها عائق.

وتبلغ المساحة الكلية للبناء 1.8 مليون قدم مربعة، وسيحظى المقيمون في المبنى بوصول حصري إلى أكثر من 50 من مرافق الراحة عالمية المستوى، التي تتضمن النادي الشاطئي الخاص والمطاعم من فئة الخمس نجوم وقاعة المشروبات والمسبح في الهواء الطلق وحتى خدمة التنقل على متن العبارة الخاصة التي تقدم خدمات التنقل المتميزة من جزيرة المرجان وإليها.

وقال فادي الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة نيكين سيكي في بدبي: «كلنا فخر بتقديم أحدث تصاميمنا الإبداعية في الإمارات العربية المتحدة في مشروع «سورا بيتش ريزيدنسز». إن التزامنا الراسخ بالتميز والقدرة على مزج العناصر الجمالية للتصميم مع النواحي العملية بسلاسة قد أكسبنا شهرة عالمية، كما أوصلنا للفوز بالعديد من الجوائز المرموقة.

وسيتضمن مشروع «سورا بيتش ريزيدنسز» عناصر تصميم فريدة مثل القاعات الرائعة والواجهات المذهلة، إلى جانب ردهة البهو الرئيس ذات الارتفاع الشاهق الذي يتخطى 140 قدماً، التي ستكون من أروع الردهات في المنطقة على الإطلاق. وسيغير مبنى «سورا بيتش ريزيدنسز» مفهوم المقيمين فيه عن مشاهد غروب الشمس والإطلالات البحرية بالكامل، حيث سيتيح لهم الفرصة للاستمتاع بمشاهد خلّابة لا مثيل لها».

من جانبها، قالت شاليني ميسرا، المؤسس والمدير الإبداعي لشركة التصميم: «إن تصاميم مشروع «سورا بيتش ريزيدنسز» الداخلية ستتم على أيدي مصممين بارعين من شركة شاليني ميسرا ديزاين، الشركة الحائزة جوائز عديدة، وتمتلك مقرات عدة في كل من لندن ونيويورك ودلهي ودبي».

وستعلن شركة آرك للتطوير العقاري لاحقاً عن مزيد من التفاصيل وخيارات الدفع المصممة خصيصاً لتناسب المستثمرين والسياح والمقيمين الراغبين بالاستثمار في هذا المشروع الريادي المقام على الواجهة البحرية.

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