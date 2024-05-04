«أرت أوف ليفينج مول» يطلق مبادرة 75% خصومات في دبي

المصدر: دبي – البيان

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أطلق «أرت أوف ليفينج مول»، أحد المراكز التجارية المتخصصة في مجال الأثاث والديكور المنزلي، مبادرة مجتمعية تقدم خصومات استثنائية تصل إلى 75% على تشكيلات واسعة من المفروشات المنزلية، وغرف الأطفال، والإكسسوارات، إضافة إلى خصومات على الفواتير.

وقالت منال الجوهري، الوجه الإعلامي للحملة التي تعرف بدعمها المتواصل للأنشطة المجتمعية: «الحملة، التي تأتي تحت شعار «معاً نعيد إحياء مملكتك»، تهدف إلى مساعدة الأسر، ونشعر بأهمية دعم مجتمعنا، كذلك نؤمن بأن كل شخص يستحق منزلاً يوفر له الأمان والراحة».

وتستمر الحملة لمدة شهر واحد، ويقدم المول فرصة للجميع لإعادة تأثيث منازلهم بأسعار مقبولة، في الوقت الذي يواصل فيه المول تعزيز دوره كركن أساسي في النهوض بالمجتمع المحلي.

وأضافت الجوهري: «هذه المبادرة تعبر عن تقديرنا لروح المجتمع».

ويدعو «أرت أوف ليفينج مول» الجميع لزيارته والاستفادة من هذه الفرصة الفريدة لتجديد وتزيين منازلهم بما يعكس ذوقهم الرفيع ويعيد إليها دفء الحياة والاستقرار.

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