القرية العالمية تعلن تمديد موسمها حتى 8 مايو

المصدر: البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، عن تمديد موعد انتهاء موسمها الـ 28 ثلاثة أيام إضافية حتى 8 مايو 2024، وذلك استجابة للطلب الكبير من جانب الضيوف الراغبين في زيارتها والاستمتاع بتجاربها الثقافية والترفيهية.

وكانت القرية العالمية، أعلنت عن تمديد موعد انتهاء موسمها الـ 28 أسبوعاً إضافياً حتى 5 مايو 2024، وذلك استجابة للطلب الكبير من جانب الضيوف الراغبين في زيارة الوجهة والاستمتاع بتشكيلة الوجهات الترفيهية والتجارب الثقافية المتنوعة التي تحتضنها.

ودعت القرية العالمية ضيوفها لاغتنام الفرصة الأخيرة لاستكشاف عالمها الأكثر روعة الذي يضم أكثر من 250 من منافذ المأكولات والمشروبات، وعروض التسوق الفريدة من نوعها في أجنحتها الـ 27 التي تمثل 90 ثقافة من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن أكثر من 200 من ألعاب الركوب والوجهات الترفيهية الغامرة بمنطقة كرنفال، والتي توفر جميعها لضيوف القرية العالمية تجارب لا تنسى وأوقاتاً حافلة بالمتعة والمرح.

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