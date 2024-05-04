15.07 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي ـ مشعل العباس)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي، 15.07 مليار درهم نتجت عن 4596 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3698 مبايعة بقيمة 9.76 مليارات درهم، و716 صفقة رهون عقارية بقيمة 4.4 مليارات درهم، و182 معاملة هبة بقيمة 914 مليون درهم. وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على 329 مبايعة لأراضٍ، و3156 مبايعة لوحدات سكنية و213 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على 179 رهناً لأراضٍ، و422 رهناً لوحدات سكنية، و115 رهناً لمبانٍ.

وحلت منطقة نخلة ديرة في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 575 مليون درهم نتجت عن 63 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة رأس الخور الصناعية الأولى عبر 263 صفقة بـ 509 ملايين درهم، وثالثاً منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد عبر 216 صفقة بـ 507 ملايين، ورابعاً منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 502 صفقة بـ 490 مليوناً، وخامساً منطقة الجداف عبر 28 صفقة بقيمة 440 مليون درهم.

وكان القطاع العقاري في دبي قد حقق خلال أبريل الماضي أعلى أداء شهري له على الإطلاق، بعد تسجيل مبيعات بقيمة 31.73 مليار درهم، مسجلاً نمواً نسبته 20.6 %، مقارنة بمبيعات 26.3 مليار درهم في أبريل 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز