47 ألف ترخيص جديد في دبي منذ بداية العام

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

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تجاوزت التراخيص التجارية المسجلة في دبي، حاجز النصف مليون ترخيص تجاري مسجل عبر كافة مؤسسات التراخيص حتى نهاية أبريل الماضي.

وأوضحت بيانات حديثة للسجل الاقتصادي الوطني، أن قطاع الأعمال في الإمارة كان الأنشط محلياً مع ارتفاع عدد التراخيص التجارية المسجلة في الإمارة بقرابة 47 ألف ترخيص جديد خلال الأشهر الأربعة المنقضية منذ بداية العام الجاري، وبذلك يصل الإجمالي إلى 517 ألف ترخيص تجاري، بنسبة تقارب 60% من إجمالي عدد التراخيص الكلي في الدولة.

وأظهرت البيانات، ارتفاع إجمالي التراخيص التجارية المسجلة بالإمارات بحوالي 67 ألف ترخيص جديد بنسبة 8.3% من 800 ألف ترخيص نشط في نهاية 2023، إلى 867 ألف ترخيص بنهاية الشهور الأربعة من العام الجاري.

وبلغت حصة التراخيص المسجلة في أبوظبي 18.4% من إجمالي التراخيص التجارية بالدولة، مرتفعاً من 154.3 ألف ترخيص بنهاية العام الماضي إلى 160 ألف ترخيص بنهاية أبريل. وجاءت الشارقة بحصة 11.5% وعددها 100 ألف ترخيص، فيما استقر إجمالي التراخيص الممنوحة في رأس الخيمة عند 55 ألف ترخيص كانت الحصة الأكبر منها بأكثر من 66% في المناطق الاستثمارية.

وسجلت عجمان 18.5 ألف ترخيص، ثم الفجيرة 14 ألف ترخيص، وأم القيوين 2500 ترخيص تجاري.

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