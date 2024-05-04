تحسن قوي للنشاط التجاري في الإمارات خلال أبريل

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف تقرير مؤشر المشتريات التابع لمجموعة «إس آند بي جلوبال»، عن تحسن قوي في النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال أبريل الماضي.

وذكر التقرير، أنه على الرغم من الأمطار التي شهدتها الدولة الشهر الماضي والتي كان لها تأثير على مختلف الأعمال، إلا أنه اعتبر ذلك التأثير مؤقتاً، حيث استمر النشاط التجاري في التوسع بوتيرة قوية في أبريل.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للإمارات، انخفاضاً من 56.9 نقطة في مارس، إلى 55.3 نقطة في أبريل، وهي قراءة أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة) وتشير إلى استمرار التوجه الإيجابي المستمر منذ ديسمبر 2020.

وأشارت الشركات المشاركة في التقرير، إلى قوة الظروف الاقتصادية المحلية وثمار خطط توسيع الأعمال التجارية طويلة الأجل، إلى جانب استراتيجيات التسعير التنافسية.

وأشارت الشركات، إلى ارتفاع مستمر في أعداد الموظفين، لتمتد بذلك الفترة الحالية لخلق فرص العمل إلى عامين. وظل التفاؤل بشأن توقعات نمو النشاط التجاري في العام المقبل قوياً للغاية على الرغم من تراجعه.

وأشارت غالبية الشركات، إلى ظروف السوق المزدهرة والمبيعات القوية، بالإضافة إلى التعافي السريع من اضطرابات الأعمال بسبب الطقس.

وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في «إس آند بي جلوبال ماركت إنتيلليجينس»: «سلطت بيانات أبريل الضوء على النمو الإجمالي القوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز