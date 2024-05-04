3 أسهم تستحوذ على 44.5 % من سيولة سوق دبي في 5 جلسات

المصدر: (دبي- محمد عباس)

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استحوذت 3 أسهم وهي «إعمار العقارية»، و«جي إف إتش المالية»، و«الإمارات دبي الوطني»، على 44.5% من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع، بسيولة قاربت 739 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 4142.72 نقطة بآخر جلسات الأسبوع، منخفضاً بنسبة 0.13% في 5 جلسات.

وارتفعت أسهم الإسمنت الوطنية الأسبوع الماضي بنسبة 10.9%، وبنك المشرق 6.1%، وسلامة 5.1%، وتاكسي دبي 4.8%، ووطنية إنترناشيونال 4.3%، والإثمار القابضة 4.15%، ودو 4.1%، وزاد تبريد 3.25%، وتيكوم 3%، وسالك 2.6%، ودبي الإسلامي 2.5%، وديار للتطوير 2.1%، والاتحاد العقارية 2.86%.

أما على مستوى الأداء اليومي، فقد صعد مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 4142.72 نقطة، مرتفعاً بـ0.05%. وقاد سهم «إعمار للتطوير»، ارتفاعات 11 سهماً بسوق دبي المالي، كما صعدت أسهم الإمارات ريم للاستثمار 1.9%، وسلامة 1.7%، ودبي الإسلامي 0.36%.

وأغلق سوق أبوظبي عند مستوى 9037.4 نقطة، منخفضاً هامشياً بنسبة 0.05% خلال أسبوع. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بنحو 6.96 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.3 مليارات درهم في أبوظبي، و1.7 مليار درهم في دبي.

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