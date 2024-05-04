393 مليون درهم أرباح «ملتیبلاي» في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة «ملتیبلاي»، عن نتائجها المالية للربع الأول 2024، إذ سجلت صافي أرباح 393 مليون درهم بنمو قدره 48% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء النمو مدفوعاً بأداء تشغيلي عال عبر مختلف قطاعات الأعمال.

وارتفعت إيرادات المجموعة 45% على أساس سنوي محققة 391 مليون درهم، مدفوعة بالنمو في جميع القطاعات وتعزيز قطاع الإعلام بالاستحواذ على «باك لايت ميديا» وغالبية «ميديا 247».

وظل هامش الربح الإجمالي المختلط جيداً عند 51.1%، في استمرار واضح على الربحية عبر القطاعات الأساسية. كما زادت نسبة الاستثمارات والإيرادات الأخرى أكثر من 29% على أساس سنوي لتصل إلى 361 مليون درهم.

وحافظت الميزانية العامة على قوتها برصيد نقدي قدره 1.62 مليار درهم، فيما أظهرت المجموعة مجدداً فاعلية استراتيجيتها طويلة المدى من خلال بناء محفظة متنوعة من الأصول القوية عبر قطاعاتها الأساسية الأربعة (التنقل، والطاقة والمرافق، والإعلام والاتصال، واللياقة الصحية والجمال)، والاستثمار في أصول مربحة عن طريق «ملتيبلاي+» لتوفير عائدات مجدية.

وأعلنت المجموعة 2024 ليكون عام الكفاءة، إذ حددت عبر محفظتها الاستثمارية النطاقات والمجالات المستهدفة لرفع نسبة الأرباح بقيمة تصل إلى 45 مليون درهم.

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