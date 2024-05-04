«الإمارات للألمنيوم» تستكمل الاستحواذ على «ليشتميتال» الألمانية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم، عن استكمال عملية الاستحواذ على شركة «ليشتميتال ألمنيوم جيسيراي هانوفر جي إم بي إتش» الألمانية، وهي شركة تابعة لصندوق استثماري، تديره شركة «كوانتوم كابيتال بارتنرز المحدودة».

وتعد «ليشتميتال» مصهراً أوروبياً متخصصاً يستخدم الطاقة المتجددة لإنتاج حوالي 30 ألف طن سنوياً من أسطوانات الألمنيوم، ويمثل الألمنيوم الثانوي حوالي 80% من المواد الخام المستخدمة في الإنتاج. وتعمل الشركة بشكل أساسي على إنتاج أسطوانات صلبة يصل قطرها إلى 1.150 مم، من أجل استخدامها في تصنيع قطاعات الألمنيوم المسحوبة عالية التحمل والقطع المسبوكة الكبيرة.

ويعزز الاستحواذ على «ليشتميتال» أعمال الإمارات العالمية للألمنيوم القائمة في أوروبا، حيث تصدر الشركة أكثر من 600 ألف طن من الألمنيوم الأولي إلى أوروبا سنوياً، وتعتبر أحد أكبر موردي الألمنيوم في أوروبا للعديد من القطاعات، منها السيارات والإنشاءات.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يسرني أن أرحب بزملائنا الجدد في شركة «ليشتميتال» في هانوفر، ضمن فريق الإمارات العالمية للألمنيوم، سيوفر الاستحواذ فرص نمو كبيرة لشركة ليشتميتال، ضمن محفظة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر مُنتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، ويعتبر خطوة مهمة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تسريع وتيرة مسيرتنا نحو الاستدامة، وبناء عمليات إعادة تدوير الألمنيوم في أوروبا، بصفتنا أحد أكبر موردي الألمنيوم الأولي في المنطقة والعالم».

من جهته، قال توماس ويت، الرئيس التنفيذي لشركة «ليشتميتال»: «يمثل هذا الاستحواذ والانضمام إلى الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر مُنتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم والمورد الرئيسي للألمنيوم في أوروبا خطوة كبيرة، ضمن مسيرة ليشتميتال الناجحة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز