«أرادَ» تضيف قسماً جديداً متخصصاً بالضيافة والترفيه

المصدر: دبي - البيان

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عززت شركة «أرادَ» للتطوير العقاري، محفظة أصولها الخدمية العصرية تحت قسم منفصل وبقيادة جديدة، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة نموها الكبير خارج قطاع المشاريع السكنية الأساسية.

ويتضمن قسم الضيافة والترفيه الجديد في الشركة باقة من شرائح الأعمال التي تشهد نمواً متسارعاً، وتشمل قطاعات الصحة واللياقة والضيافة وإدارة الفعاليات وخدمات الطعام والشراب لدى «أرادَ».

ويتولى مسؤولية إدارة القسم الجديد أميت أرورا، الرئيس التنفيذي الجديد للعمليات في «أرادَ»، الذي انضم إلى الشركة مؤخراً قادماً من شركة «إرث» أبوظبي. ويعد أرورا متخصصاً مخضرماً في قطاع الضيافة والفنادق مع 28 عاماً من الخبرة في الإمارات وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وقد تولى سابقاً عدداً من المناصب القيادية لدى شركة فنادق الريتز-كارلتون، وشركة إعمار للضيافة، وشركة «فايف» القابضة.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي في «أرادَ»: «يسعدنا أن نرحب بأميت، حيث سيتولى قيادة وتسيير أعمال جزء متزايد الأهمية من محفظة أعمال الشركة، سيتيح قسم الضيافة والترفيه الجديد لنا تنمية مصادر دخلنا المتنوعة بشكل أكبر، فضلاً عن تعزيز وعدنا بتشييد مساحات توفر للناس الطموحين أنماط حياة مجزية وأكثر صحة وسعادة».

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