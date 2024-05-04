«الإمارات دبي الوطني» يعرض ابتكاراته بقمة دبي للتكنولوجيا المالية

المصدر: دبي - البيان

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يشارك بنك الإمارات دبي الوطني، في قمة دبي للتكنولوجيا المالية بصفته الشريك المؤسس والشريك الرسمي الأول للخدمات المصرفية للقمة في نسختها الثانية التي ستعقد 6 و7 مايو الجاري بمدينة جميرا في دبي، ما يعزز التزام البنك المستمر بدعم وحفز الابتكار وقيادة التغيير التحويلي في القطاع المالي.

ويستعد البنك لإحداث تأثير كبير في قمة دبي للتكنولوجيا المالية، من خلال مجموعة من الأنشطة الجاذبة والغنية بالمعلومات يستعرض فيها ابتكاراته. ويمكن للحضور أن يتطلعوا إلى 3 جلسات رئيسية يشارك فيها كبار قادة البنك في مراحل الحدث الرئيسية، بالإضافة إلى جلسات حوارية حصرية في جناحه. وسيستضيف البنك أيضاً أنشطة تفاعلية لعدد من وحدات الأعمال الرئيسية التي تعرض أحدث المنتجات والابتكارات المصممة لتثقيف الزوار وإشراكهم.

ومن أبرز الفعاليات الأخرى التي تضمها القمة استوديو بودكاست مباشر، يضم حلقات مع قادة بنك الإمارات دبي الوطني، ومبتكري التكنولوجيا المالية، ورواد أعمال من برنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية»، بما يقدم رؤى قيمة حول هذا القطاع.

وتشهد القمة التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مشاركة واسعة تصل إلى 8000 من صناع القرار، وأكثر من 300 من قادة الفكر وأكثر من 200 جهة عارضة لاستكشاف أحدث الابتكارات وتسليط الضوء على التقنيات الرائدة.

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «انطلاقاً من كون الإمارات دبي الوطني بنكاً رائداً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة، فإنه يحرص دائماً على البقاء في طليعة الابتكار، لاسيما في ظل مشهد مالي سريع التطور.

وبما يتماشى مع تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لجعل دبي ضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية بحلول العام 2033، ومن خلال مشاركة نخبة من أبرز الشخصيات في قطاع التكنولوجيا المالية، فإننا نتوقع المشاركة في حوارات ومناقشات واعدة تسهم في إقامة علاقات تعاون هادفة مع الزوار والعملاء والشركاء الذين يشاركوننا رؤيتنا في النمو، وعرض أعمالنا المبتكرة لدفع عجلة التغيير الإيجابي في القطاع المالي».

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