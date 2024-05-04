293 مليون درهم أرباح «تيكوم» في الربع الأول بنمو 15 %

المصدر: دبي - البيان

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سجلت مجموعة «تيكوم» أرباحاً صافية عن الربع الأول بقيمة 293 مليون درهم بنمو سنوي نسبته 15%.

وبعد الأداء المالي القياسي المسجل خلال 2023، واصلت مجموعة «تيكوم» مسيرة التميز محققة أداءً مالياً قوياً خلال فترة الربع الأول 2024، مدفوعة بمستويات الطلب الإيجابية من قبل العملاء الحاليين والجدد عبر جميع القطاعات، وبدعم من الأداء الاقتصادي المتنامي لإمارة دبي، والمبادرات الحكومية الداعمة لجهود تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي.

خطى واثقة

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»: «نستهل هذا العام بخطى واثقة معتمدين على الأسس المتينة التي نجحنا في إرسائها، حققت المجموعة أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً خلال هذا الربع الأول من العام، وتأتي هذه النتائج الإيجابية استكمالاً للنجاحات الاستثنائية التي تحققت في عام 2023.

ويجسد هذا الأمر دليلاً واضحاً على إمكاناتنا القوية وقدرتنا على تسخير محفظة أصولنا المتنوعة لتلبية مستويات الطلب المتنامية على المساحات المكتبية والحلول العقارية عالية الجودة والمدفوعة بمسيرة النمو الاقتصادي التي تشهدها دبي على أوسع نطاق».

وأضاف بالهول: «في ضوء الارتفاع المستمر لمعدلات الإشغال عبر جميع القطاعات خلال الأرباع الثلاثة السابقة، نجحنا في تحقيق معدل إشغال بنسبة 91% يعتبر الأعلى في تاريخ المجموعة، واقتربت بعض مجمعات الأعمال من بلوغ مستويات الإشغال القصوى,

وتشهد مستويات الطلب من العملاء الجدد عبر القطاعات الستة التي تركز فيها المجموعة ارتفاعاً ملحوظاً، لاسيما للمساحات المكتبية من فئة الدرجة الأولى والأصول الصناعية، ويسعدنا أيضاً أن نشهد هذا الإقبال القوي من قبل العملاء الحاليين، حيث بلغت معدلات الاحتفاظ بالعملاء ضمن قطاع التأجير الصناعي نسبة 98%».

واختتم بالهول: «نتوقع أن يستمر زخم النمو المدفوع بالطلب طوال الفترة المتبقية من العام، ونرتكز في ثقتنا على التوقعات الإيجابية لمشهد الاقتصاد الكلي المدفوعة بالمبادرات الحكومية المحفزة والداعمة للنمو، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33 ومشروع 300 مليار، نحن على ثقة من قدرتنا على إيجاد قيمة أكبر للمساهمين بينما نمضي قدماً في خطة نمونا الاستراتيجية».

إيرادات

وسجلت الإيرادات زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 564 مليون درهم، بفضل معدلات الإشغال القياسية التي بلغت 91% كنتيجة لمستويات الطلب القوية من قبل العملاء الحاليين والجدد عبر جميع قطاعات التأجير والخدمات، بالتوازي مع النمو المستمر لنشاط الأعمال عبر جميع القطاعات بفضل الظروف المواتية في مشهد الاقتصاد الكلي والتأثير الإيجابي للمبادرات والتدابير الحكومية الداعمة.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 439 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، في حين بقي هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 78%. وتُعزى هذه الزيادة الملحوظة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى النمو القوي لإجمالي الإيرادات في ضوء الإدارة الحكيمة للتكاليف.

ووصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، إلى 413 مليون درهم، لتسجل زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لعمليات التحصيل القوية وتحسّن الأداء عبر جميع فئات الأصول المدرة للدخل.

إنجازات تشغيلية

وتمتلك وتدير مجموعة «تيكوم» 10 مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية في مناطق استراتيجية في دبي، وتعد الشركة مساهماً أساسياً في دفع عجلة التنمية للقطاعات القائمة على المعرفة في الإمارة. وخلال الربع الأول من عام 2024، حققت المجموعة العديد من الإنجازات على المستوى التشغيلي.

وأبرزها إطلاق شركة «علي بابا كلاود» مركز تدريب أكاديمية علي بابا كلاود في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وافتتاح شركة «دوبات» أول مصنع متكامل لإعادة تدوير البطاريات في الإمارات في مدينة دبي الصناعية.

وقامت الشركة بتوقيع عقد مساطحة بهدف توسيع المصنع، لتصبح قيمة استثماراتها الإجمالية في مدينة دبي الصناعية 216 مليون درهم، كما قامت بافتتاح جامعة «ميدلسكس دبي» مركز ميدلسكس للابتكار في مجمع دبي للمعرفة.

وتم افتتاح جامعة هاريسبرغ للعلوم والتكنولوجيا في دبي في مجمع دبي للمعرفة، والتي تعد امتداد لواحدة من أهم الجامعات المستقلة التي تركز على العلوم والتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

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