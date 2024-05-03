الإمارات وأوزبكستان توقعان مذكرة لتطوير البنية التحتية الرقمية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت وزارة الاستثمار في الإمارات، ووزارة التكنولوجيا الرقمية في أوزبكستان، مذكرة استثمارية، لتعزيز التعاون الاستثماري في مجال البنية التحتية الرقمية مع التركيز على مراكز البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي في أوزبكستان.

وقع المذكرة كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وشيرزود شيرماتوف، وزير التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان.

وتهدف المذكرة، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار اليوم، إلى استكشاف وتقييم فرص الاستثمار المشترك لمراكز البيانات الجديدة في أوزبكستان، والتي من شأنها توفير حلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال في مجال الخدمات السحابية إلى أوزبكستان، وتقييم إمكانات مشاريع الحاسوب العملاق، واستكشاف تطوير نماذج اللغة الخاصة بأوزبكستان، وإنشاء منظومة محلية متطورة للمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة، وكذلك تعزيز التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين الصديقين.

وقال معالي محمد حسن السويدي: "تأتي هذه المذكرة ثمرة للتعاون المشترك والعلاقات الراسخة بين الإمارات وأوزبكستان، وتعكس التزامنا بتحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة في هذا المجال الاقتصادي الحيوي. ومن خلال تعزيز انتشار مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ستصبح أوزبكستان مركزاً عالمياً للاستثمارات الرقمية في منطقة آسيا الوسطى".

من جانبه، قال معالي شيرزود شيرماتوف: "المذكرة تمثل خطوة مهمة لتحويل أوزبكستان إلى مركز رائد لتكنولوجيا المعلومات، لما توفره من فرص استثمارية واعدة للشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وسنعمل معاً إلى جانب دولة الإمارات على فتح آفاق جديدة للنمو والابتكار والتنمية الاقتصادية، ما يجعل أوزبكستان لاعباً رئيسياً في المشهد الرقمي العالمي. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيحقق عوائد كبيرة، ويدفع مسيرة التقدم والازدهار لكلا البلدين الصديقين".

ويشهد السوق الرقمي في جمهورية أوزبكستان نمواً ملحوظاً منذ اعتماد "استراتيجية أوزبكستان الرقمية 2030" خلال العام 2020، والتي أرست أسس التحول الرقمي على مدى العقد المقبل، حيث من المتوقع أن ينمو سوق مراكز البيانات في أوزبكستان بنسبة 9.82% بين عامي 2024 و2028، ما سيؤدي إلى ارتفاع حجم السوق إلى 361.40 مليون دولار في العام 2028.

وشهدت التجارة غير النفطية بين الإمارات وأوزبكستان نمواً غير مسبوق خلال العام 2023، بتحقيقها 1.9 مليار دولار، بما يمثل ضعف حجم التجارة لعام 2022، والتي بلغت مليار دولار.

وخلال العام 2022، جاءت الإمارات الشريك التجاري الـ17 عالمياً لجمهورية أوزبكستان، والأول عربياً، بحصة تبادل تجاري بلغت 82% من حجم تجارة أوزبكستان مع الدول العربية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز