"دانة غاز": عودة الإنتاج في "خورمور" بإقليم كردستان العراق لمستوياته الاعتيادية

المصدر: وام

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أعلنت شركة "دانة غاز"، عن عودة الإنتاج في منشأة خورمور في إقليم كردستان العراق إلى مستوياته الاعتيادية.

وأضافت الشركة، في بيان اليوم، أن السعة الإنتاجية اليومية للمنشأة الآن تتجاوز 500 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز و1100 طن متري من الغاز البترولي المسال و15 ألف برميل من المكثفات.

وأوضحت الشركة أن استئناف عملياتها الإنتاجية يأتي نتيجة لالتزم الشركة بالحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن لجميع العاملين والمرافق ودعم توليد الكهرباء في البلاد من خلال تزويد محطات الطاقة المحلية بوقود منخفض التكلفة وأنظف بيئيًا بالإضافة لتلبية احتياجات إقليم كردستان العراق من الغاز البترولي المسال.



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