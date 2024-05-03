2.37 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 2.37 مليار درهم، تمت عبر 793 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 638 مبايعة بقيمة 1.89 مليار درهم، منها 76 مبايعة لأراضٍ، و526 مبايعة لوحدات سكنية، و36 مبايعة لمبانٍ. وتصدرت منطقة نخلة ديرة المبايعات من حيث القيمة بـ 388 مليون درهم عبر 38 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة قرية جميرا الدائرية بقيمة 133 مليون درهم، نتجت عن 135 صفقات، وثالثاً منطقة الوصل بـ 98 مليون درهم، عبر 30 صفقة.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 396 مليون درهم، تمت عبر 114 معاملة، منها 24 رهناً لأراضٍ، و74 رهناً لوحدات سكنية، و16 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 41 هبة بقيمة 91 مليون درهم.

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