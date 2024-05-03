50 % حصة ناسداك دبي من الصكوك المستدامة عالمياً بالربع الأول

المصدر: دبي - وام

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أكد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، أن بورصة ناسداك دبي استحوذت حتى الربع الأول من عام 2024، على أكثر من 50% من الصكوك المستدامة - الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة - المقومة بالدولار الأمريكي في العالم، الأمر الذي يظهر الاهتمام المتزايد بالاستثمارات المستدامة ومكانة بورصة ناسداك دبي كمنصة مفضلة لمثل هذه الإصدارات.

وقال في ختام قمة أسواق رأس المال 2024 في دبي إن التمويل المستدام يتطلب تعبئة تريليونات الدولارات من رأس المال الخاص، للحصول على فرصة واقعية للوصول إلى انبعاثات صفرية صافية، مشدداً على أن مركز دبي المالي العالمي، ببنيته التحتية القوية وإطاره التنظيمي السليم يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً عالمياً في تعبئة رأس المال الخاص للتمويل المستدام.

وأضاف أن مركز دبي المالي العالمي وبورصة ناسداك دبي رسخا مكانتهما كمركز عالمي لإصدار وإدراج السندات والصكوك المستدامة، وجذب الشركات المُصدرة من مختلف القطاعات والدول حول العالم.

وأفاد أن هذا الالتزام بالاستدامة من قبل مركز دبي المالي العالمي يجسد انسجاماً تاماً مع المبادئ الاقتصادية لحكومتي دولة الإمارات ودبي، إيماناً بالدور المحوري لرأس المال الخاص في تحقيق أهداف الصفر الصافي العالمية.

وأشار جونستون إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية أعلنت عن مبادرة رائدة خلال مؤتمر COP28، تتضمن الإعفاء الكامل من الرسوم التنظيمية لإدراج الأوراق المالية ذات الصلة بالاستدامة في عام 2024، وتهدف هذه الإعفاءات الأولى من نوعها إلى تحفيز وتعزيز تطوير سوق رأس مال قوية ومستدامة داخل مركز دبي المالي العالمي، لافتاً إلى أن الشركات وفرت عشرات الآلاف من الرسوم التنظيمية عن معاملاتها.

وأكد التزامهم الدائم في السلطة بأن يكونوا أكثر مشاركة وأكثر انفتاحاً مع نمو الأسواق والتمويل في ظل هذا التحول التكنولوجي العميق، لافتاً إلى وجود فرص كبيرة في سوق التكنولوجيا الرقمية فيما يتعلق بأسواق رأس المال وإعادة تشكيل مدفوعات الإقراض وإدارة الثروات.

وأوضح أن ديناميكية الأسواق تعتمد على ثقة المستثمرين وأصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقوم بتطوير أطر تنظيمية واضحة ومتناسبة بعناية ومدروسة يمكن من خلالها للأسواق أن تزدهر مع الاستمرار في غرس الثقة. وقال إن التنظيم يجب أن يكون متناسباً وقائماً على المخاطر بدرجة كافية لتعزيز الابتكار المفيد وقوي بما يكفي لتعزيز الثقة، أن يتطور ويتكيف بما يتماشى مع تطورات السوق، وأن يركز التنظيم على النتائج وتجنب اعتماد نهج واحد ليتناسب مع الجميع.

تطبيق محدث

من ناحية اخرى، أعلن سوق دبي المالي عن إطلاق نسخة محدثة من تطبيق «آيفستر» المستقل، المنصة الرقمية التي تقدم خدمات إدارة مالية للمستثمرين، حيث يوفر التطبيق مجموعة شاملة من الميزات الفريدة لتسهيل الاستثمار وإدارة الأموال بسهولة وكفاءة، وتمكين المشاركة في الاكتتابات للمستثمرين الأفراد. جاء ذلك خلال اليوم الثاني من قمة أسواق رأس المال 2024 بدبي.

وتم تطوير بطاقة «آيفستر» لأول مرة في عام 2010، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني و«نتورك إنترناشيونال»، ما أدى إلى تحسين عمليات استلام الأرباح للمستثمرين. واليوم تعمل النسخة المحدثة من «آيفستر» على توسيع وظائف التطبيق للمستخدمين، من خلال مجموعة شاملة من الميزات المصممة لتبسيط الإدارة المالية، كما يتيح التطبيق للمستثمرين إمكانية الانضمام بسهولة والاشتراك في الاكتتابات العامة والخاصة، وتتبع الإنفاق، ومراقبة محافظ أوراقهم المالية، وإدارة أرباح الأسهم بسهولة عبر هواتفهم الذكية. كما يسهل تطبيق «آيفستر» عمليات تعبئة الرصيد والتحويلات بسهولة، مما يسمح للمستخدمين بإرسال واستلام الأموال بين الحسابات ببضع نقرات، ويمكنهم من وضع خطط ادخارية باستخدام إجراءات الأتمتة، وبما ينسجم مع أهدافهم المالية. ويمكن تحميل التطبيق الآن عبر زيارة

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مستثمرون جدد

من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي حامد علي، عن أن السوق جذب خلال الربع الأول من العام الحالي مستثمرين جدداً بواقع 10 أضعاف متوسط فترة خمس سنوات «خمس سنوات قبل 2019». وأكد خلال جلسة نقاشية في إطار قمة أسواق رأس المال 2024، أن تنويع قاعدة المستثمرين يمثل إحدى الأولويات الأساسية بالنسبة لسوق دبي.

وقال «خلال السنتين الماضيتين، تجاوزنا الأرقام القياسية على أساس سنوي في جذب المستثمرين الجدد، وفي العام الماضي كان 73 % منهم مستثمرين دوليين، بينما جذب السوق في الربع الأول من العام الجاري حوالي 44 ألف مستثمر جديد ما يشكل 10 أضعاف متوسط فترة السنوات الخمس قبل عام 2019، من بينهم نحو 85 % من المستثمرين الدوليين من مختلف دول العالم». وأكد أن ارتفاع أوزان بورصات الخليج في مؤشر الأسواق الناشئة دليل على مدى الثقة فيما يتعلق بجذب سيولة عالية الجودة إلى السوق.

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