«دبي للتحكيم الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع مركز فيتنام

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي، أكبر مؤسسة تحكيم في المنطقة توقيع مذكرة تفاهم مع مركز فيتنام للتحكيم الدولي، خلال مؤتمر هوشي منه الدولي للتحكيم في مجال الإنشاءات 2024 بفيتنام.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن الاستراتيجية، التي أطلقها مركز دبي للتحكيم الدولي أوائل عام 2023، حيث تم توقيع أكثر من 12 مذكرة تفاهم مع أصحاب المصلحة محلياً وعالمياً.

وقالت جهاد كاظم، المدير التنفيذي للمركز خلال مشاركتها في المؤتمر: هذه المذكرة تأتي تأكيداً على التزام المركز بتعزيز فعالية التحكيم على مستوى عالمي. ونهدف من خلال الشراكة مع مركز فيتنام للتحكيم الدولي إلى تعزيز وتبني التحكيم كوسيلة مفضلة لفض المنازعات، لضمان احتياجات مجتمع الأعمال الدولي.

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