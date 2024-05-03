«أرادَ» تطلق قسماً للضيافة والترفيه مع نمو محفظتها من المشاريع غير السكنية

المصدر: دبي - البيان

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عززت شركة «أرادَ» للتطوير العقاري محفظة أصولها الخدمية مع إطلاق قسم منفصل للضيافة والترفيه في الوقت، الذي يواصل فيه المطوّر العقاري نموه الكبير خارج قطاع المشاريع السكنية الأساسية. ويتضمن قسم الضيافة والترفيه الجديد في الشركة باقة من شرائح الأعمال، التي تشهد نمواً متسارعاً، وتشمل قطاعات الصحة واللياقة والضيافة وإدارة الفعاليات وخدمات الطعام والشراب لدى «أرادَ».

ويتولى مسؤولية إدارة القسم الجديد أميت أرورا، الرئيس التنفيذي الجديد للعمليات في «أرادَ». وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «أرادَ»: «سيتولى أميت في «أرادَ»، حيث سيتولى قيادة وتسيير أعمال جزء متزايد الأهمية من محفظة أعمال الشركة». وأضاف: «سيتيح قسم الضيافة والترفيه الجديد لنا تنمية مصادر دخلنا المتنوعة بشكل أكبر، فضلاً عن تعزيز وعدنا بتشييد مساحات توفر للناس الطموحين أنماط حياة مجزية، وأكثر صحة وسعادة».

وتتضمن وحدة الصحة واللياقة في «أرادَ» حالياً علامة «ويلفِت»، والتي تشهد نمواً سريعاً في مجال إدارة وتشغيل أندية اللياقة الكبرى والمتكاملة في الإمارات وتدير حتى الآن ثلاثة مراكز كبرى للياقة في كل من دبي والشارقة مع أكثر من 12,000 عضو منذ إطلاقها في عام 2021، كما يشرف خط الضيافة التابع للمطور العقاري على الشراكات القائمة مع باقة من العلامات التجارية المرموقة مثل أرماني، والعنوان، وفيدا، وروڤ، مع الإعلان عن المزيد من الشراكات المثمرة في وقت لاحق هذا العام.

ويضطلع قسم الضيافة والترفيه الجديد كذلك بمسؤولية تسيير أعمال عدد من الوحدات الأخرى، التي تشمل إدارة مجمّع نِست للمساكن الطلابية في الجادة؛ ومنبت، مبادرة الشراكة الاجتماعية المشتركة بين «أرادَ» ووزارة التغيّر المناخي والبيئة، والتي تعمل على ربط المزارعين الإماراتيين مباشرة بقطاع المستهلكين، بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى وحدة إدارة الفعاليات، والتي تشرف على عدد من فعاليات الشركات والمستهلكين وتلك التي تتعلق بأنماط الحياة العصرية داخل وخارج مجتمعات «أرادَ»، بما في منافسات بطولات شركة وورلد سكيت العالمية. ويشرف القسم الجديد على عمليات خدمات الطعام والشراب لدى «أرادَ»، والتي تتضمن علامة العصائر الأسترالية بووست، والتي تمثل أول اتفاقية امتياز رئيسي بتاريخ الشركة، إضافة إلى علامة هنغري وولفز التجارية للمأكولات الصحية. وبالإضافة إلى ذلك كله سيتولى قسم الضيافة والترفيه كذلك الإشراف على جميع أعمال «أرادَ» الجديدة خارج نطاق القطاع السكني.

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