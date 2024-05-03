مالية عجمان تدعم تطبيق الجهات الحكومية دليل حساب تكاليف الخدمات

المصدر: عجمان ـ البيان

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عقدت دائرة المالية في عجمان، مؤخراً، عدداً من الاجتماعات الحضورية والافتراضية مع ممثلي الدوائر الحكومية في إمارة عجمان لمتابعة تطبيق دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية الذي اعتمده الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بموجب القرار رقم 1 لسنة 2023، الذي يضع إطاراً تنظيمياً موحداً لتحقيق أفضل الممارسات في تسعير الخدمات الحكومية.

وأكد عبد الله الجناحي، مدير إدارة الإيرادات الحكومية في الدائرة، أهمية مشروع حساب تكاليف الخدمات الحكومية في دعم القرارات الاستراتيجية الخاصة بتسعير الخدمات في حكومة عجمان، والمساعدة في توزيع الموارد المالية بكفاءة، ودعم القرارات الخاصة بالموازنة السنوية بهدف تعزيز مستوى جودة الحياة في الإمارة وسعادة المتعاملين، مثنياً على تعاون الجهات الحكومية مع دائرة المالية لتنفيذ خطة العمل.

وأوضح طارق المرزوقي، مدير قسم تنمية الموارد المالية في الدائرة، أن الاجتماعات قدّمت شرحاً مفصّلاً لفِرَق حساب التكاليف في سبع دوائر حكومية حول المتطلبات والنماذج المستخدمة في حساب تكاليف الخدمات الحكومية، والمعايير الواجب مراعاتها في مجال تحديث رسومها، ومعايير تصنيف الخدمات الحكومية وفقاً للخصائص الاقتصادية، منوّهاً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدائرة على نقل المعرفة لدعم شركائها من الجهات الحكومية.

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