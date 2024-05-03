ارتفاع أرباح البنك التجاري الدولي الربعية 19 % إلى 40 مليوناً

المصدر: دبي - البيان

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أعلن البنك التجاري الدولي نتائجه المالية للربع الأول من عام 2024، حيث ارتفع صافي الأرباح قبل الضريبة بنسبة

19 %، من 34 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023، إلى 40.4 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024. وزادت قيمة ودائع العملاء، بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 2 %، من 12.5 مليار درهم في الربع الأول 2023، إلى 12.7 مليار درهم في الربع الأول 2024.

وقال علي سلطان العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: أدت استراتيجية أعمالنا التي تركز على خدمة عملائنا، إلى زيادة أرباحنا على أساس سنوي في الربع الأول لهذا العام. ونفخر بقدرتنا على مواكبة احتياجات عملائنا المتغيرة، وتوظيف الحلول المبتكرة لتعزيز خدماتنا باستمرار. ومن خلال الاستفادة من الابتكار، نسعى جاهدين لتوفير تجربة متميزة لعملائنا، مع تحقيق نمو قوي للأعمال. ومن الآن فصاعداً، سنبقى ملتزمين تماماً بالمساهمة في تعزيز نمو اقتصاد دولة الإمارات، ونفخر بدعم تطلعات عملائنا. ويقدم البنك مجموعة شاملة من المنتجات المصرفية، والحلول المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد، إلى جانب الخدمات المصرفية الإسلامية.

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