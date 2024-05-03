صعود سوق دبي بدعم «المشرق» و«إعمار العقارية»

المصدر: دبي - محمد عباس

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استعاد مؤشر سوق دبي المالي صعوده في تداولات أمس، وارتفع المؤشر بـ0.18 % أو ما يعادل 7.5 نقاط، مسجلاً مستوى 4140.82 نقطة، بدعم سهمي «المشرق» و«إعمار العقارية». وقاد «المشرق» ارتفاعات أسهم سوق دبي للجلسة الثانية على التوالي، مرتفعاً

3.8% ليغلق عند 191 درهماً، واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بـ78.1 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة» بـ32.66 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» بـ25.5 مليون درهم. وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم تبريد 2.6 %، وإعمار العقارية 2.46 %، والفردوس القابضة 1.85 %. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 17.4 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 97.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 80.45 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9024.23 نقطة، متراجعاً هامشياً بـ0.09 % في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 278.8 مليون درهم، تلاه «أجيليتي جلوبال» جاذباً 140.2 مليون درهم في أول يوم إدراج له مرتفعاً 327.02 % ليغلق عند 1.58 درهم.

وضمت قائمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي خلال جلسة أمس، أسهم الاتحاد للتأمين 14.9 % بالحد الأقصى، والظفرة للتأمين

13.7 %، وبنك أم القيوين الوطني 10 %، وبنك الشارقة 8.9 %.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.46 مليار درهم، موزعة بواقع 1.17 مليار درهم في سوق أبوظبي، و289.86 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 550.1 مليون سهم عبر تنفيذ 28.7 ألف صفقة.

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