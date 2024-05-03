«الإمارات دبي الوطني» ينظم فعالية للممارسات المصرفية الآمنة للعمال

المصدر: دبي - البيان

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نظّم بنك الإمارات دبي الوطني، فعالية توعوية للعمال في مخيم بولاريس بمجمع دبي للاستثمار، ركزت على الممارسات المصرفية الآمنة. أقيمت الفعالية بمناسبة عيد العمال وبالتزامن مع حملة البنك «يداً بيد في مواجهة عمليات الاحتيال» والتي تهدف إلى دعم المجتمع في مكافحة الاحتيال وتثقيف العملاء حول منع هذه الحالة.

وتضمنت الفعالية عرض فيديو يسلط الضوء على الممارسات المصرفية الآمنة، وعرضاً أدائياً فكاهياً حول منع الاحتيال، واختباراً قصيراً أعقبه توزيع مجموعة من الجوائز. واختتمت الفعالية بتوزيع قسائم من سوبر ماركت محلي قريب من المخيم ومأدبة عشاء. وحضرت الفعالية الشخصية الآسيوية المؤثرة مامتا ساشديفا، صاحبة القناة الشهيرة «السفر مع مامتا» (Travel with Mamta) للتواصل مع العمال ودعم جهود البنك في تثقيفهم حول الممارسات المصرفية الآمنة.

وتعهد بنك الإمارات دبي الوطني بحماية عملائه من خلال البرامج والمنتجات والحلول أثناء إجراء المعاملات المصرفية الرقمية عبر تخصيص جزء كبير بقيمة مليار درهم من استثماره بمجال التحول الرقمي لمواصلة تعزيز البنية التحتية القوية والعمليات والتحليلات الرقمية الخاصة بالبنك. علاوة على ذلك، ينظم البنك حملات دورية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، وينشر الرسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

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